煎熬28公里沿路哭　7暖警「趴地擺梅花陣」車底撈出萌毛球！

▲員警當街趴地合力救出小貓。（圖／翻攝自Twitter:nypd32pct，下同）

寵物小組／綜合報導

美國紐約市魯克林區有名駕駛發現一隻小貓在車潮中亂竄，好心想救援但一下車貓咪消失，直到行駛28公里之外的目的地，才發現車子傳出陣陣貓叫，連忙報警請求協助。NYPD32分局派出7名員警展開救援行動，擺出「梅花陣」趴地終於撈出受困小貓。

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一名駕駛SUV的司機在行經布魯克林區的Jackie Robinson Parkway，發現路上有隻小黑貓在雜亂的車流徘徊，好心的他下車救援，卻不見貓咪的蹤影。等一路開車到18英里（28.8公里）的目的地，聽見車內傳出陣陣求救的貓叫聲，原來牠在底盤卡住了出不來，司機馬上向警察求救。

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▲小貓取名為錢斯，已經送往收容所安置。



警方接獲報案立即派出7名員警，使用千斤頂將車身抬起，趴在地板慢慢的伸手進去撈，擺出陣形以防貓咪又亂竄受傷，費了一番功夫終於救出黑色小貓，員警們的暖舉在網路上引起熱烈討論。其中一名員警以自己的名字將小貓命名為錢斯，雖然煎熬了28公里，所幸毫髮無傷，目前已經送到哈林區的收容所安置，正在等待一個全新的家。

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