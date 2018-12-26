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美喵睡覺「肚皮好熱鬧」　波浪式滾動嚇壞網：第一次看到！

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睡覺肚皮好熱鬧，波浪滾動嚇壞網。（圖／翻攝自抖音APP用戶「38345596」）

▲喵媽媽安靜的睡覺，不過肚皮卻很熱鬧。（圖／翻攝自抖音APP用戶「38345596」）

寵物小組／綜合報導

不只懷孕的媽媽會有胎動，其實毛孩們也會喔！抖音APP用戶「38345596」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有位飼主這天看到愛喵在睡覺時，肚皮居然好熱鬧！因為胎動的緣故，所以讓肚皮看起來像是波浪式滾動一樣，驚奇又罕見的畫面讓網友看了嘖嘖稱奇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

江姓網友日前在臉書社團轉貼這段影片並表示，「第一次看過貓咪的胎動」。畫面中可以看到，喵星人在軟墊上呼呼大睡，不過肚皮上似乎有什麼東西在滾動！？只見牠肚子裡的寶寶們一起很大力地動了起來，從遠方看就彷彿是波浪一樣，但其實這只是胎動的正常現象。

米克斯摸到胎動，嚇到整個呆掉了。（圖／粉專《虎斑小姐Miss Brindle》授權提供，以下皆同。）

▲狗狗摸到胎動，整隻狗嚇到呆掉了！

影片很快就被網友們轉貼到各個寵物社團，許多人看完都驚訝的說，「感覺好酷喔」、「第一次看到耶」、「 很皮的baby」、「活潑的喵喵」、「在開派對XDD」；不過也有人表示，「我有看過狗狗的，真的差不多就是這樣」、「大概這幾天就會生喔！」、「好有愛的畫面～」、「狗狗肚子沒有毛，會更明顯，隱約可以看清胎兒位置喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪胎動肚皮抖音臉書

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