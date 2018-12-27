撿到幼熊帶回家當寵物養！　41歲獵人被咬死「吃到剩白骨」

▲俄羅斯獵人把沃徹當作自己的孩子一般用心照料。（圖／翻攝自Twitter／@rodrigoahumada4）

國際中心／綜合報導

俄羅斯41歲獵人謝爾蓋（Sergey Grigoriyev）把一隻撿來的棕熊當作寵物養在家中花園，並將牠命名為沃徹（Vorchun）。他悉心照顧這隻熊4年，不料竟遭熊咬死吃下肚，屍體只剩下一具白骨，連家裡的2隻小狗也被啃得一乾二淨，場面宛如人間煉獄。

據《太陽報》報導，家屬當時發現籠子開關鬆脫，沃徹早已消失無蹤，花園裡還躺著一具骨骼遺骸，雪地上滿是噴濺的血跡。警方立刻下令，如果看到棕熊則格殺勿論，「沃徹在外遊走已經對居民的生命構成威脅。」

鄰居透露，當天謝爾蓋的親戚到他家拜訪，「竟看到活生生的棕熊在後院走來走去」，狗狗們見狀馬上撲上前襲擊沃徹，讓其他人有機會逃跑，但毛小孩卻全被咬死吃掉。

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員警後來在西南部車里雅賓斯克州（Chelyabinsk）的奧澤斯克（Ozersk）發現了到處遊蕩的沃徹，便隨即開槍射殺，避免牠再度抓狂時造成更多傷亡。

謝爾蓋4年前在一次外出打獵時，無意間發現有2隻幼熊困在捕獸夾裡，當時他堅持要帶走其中的小熊沃徹，拒絕賣給其他商人。多年來都把牠當作自己的孩子一般用心照料，還會一起在地上打滾玩耍。

其實沃徹之前就攻擊過主人，但謝爾蓋仍忽視朋友的建議，繼續飼養著這隻「大寵物」，最後反而害自己死在愛寵口中。

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