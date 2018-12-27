司機下貨中…車後斗探出貓頭「一臉剛醒」：X！睡過頭..

▲喵：這是哪裡？（圖／施姓司機提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者吳美依／採訪報導

「虎斑貓宅急便」來囉！嘉義有位施姓司機將貨車從大林一路駛到了苗栗，正準備開始下貨就看見「驚喜」，老闆家飼養的貓兒竟然一臉呆萌地坐在後斗，茫然表情就像在問，「我是誰？我在哪？」他趕緊打電話確認，費了好大地功夫，才將「翹家」的孩子平安送回。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

施姓司機接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，他在路途中完全沒發現異狀，直到下貨時拉開帆布，才在另名員工提醒下發現，「我們2人每下一個棧板，就試圖抓牠一次，最後貓咪沒地方躲藏了，才成功捕獲。」他也慶幸，「還好在國道上時沒有跳出來，否則就嚴重了！」

施姓司機完成工作後，將貓咪裝在紙箱中載回家，「牠沿途狂叫，中間還因為路面顛簸，發出了『哦齁』一聲，我真的差點笑翻！」他為了讓緊張的毛孩安靜下來，也跟著喵喵叫，可是卻沒有用，「真不知道要跟這逃票的傢伙收專車費用，還是算回頭車的錢呢？」

傻貓「偷渡」的呆呆臉讓許多網友都被萌翻了，紛紛留言，「我要當隨車助手～喵！」、「老闆派來監工的」、「喵星人表示：X腰，我才剛睡醒，這在哪？」、「丫你是要載偶去叨位啦？」、「倒車雷達，喵---喵---喵--喵--喵-喵喵喵-喵！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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