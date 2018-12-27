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朋友不信！飼主神筆畫「床上敷出一顆蛋」　貓奴看了秒懂

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▲▼朋友不信！飼主神筆畫「床上敷出一顆蛋」貓奴看了秒懂（圖／飼主Fan授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲醬醬折手手，看起來就像一顆蛋。（圖／飼主Fan授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

喵皇不只是液體，還會變成一顆蛋！飼主Fan發揮強大的美術天分，為家中寵物「醬醬」揮灑出一張畫像，但是卻被朋友們瘋狂吐槽，她在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」發文分享並開玩笑「哭訴」，「我說我家貓咪長這樣，為什麼他們都不相信？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

圖片中的喵喵有一張可愛、無辜的臉龐，下半身卻「沒手沒腳」，只剩下圓滾滾的身軀，看起來就像是「一顆蛋」，讓人覺得滿頭問號，懷疑這到底什麼生物。但是，再比對照片中的醬醬本貓，同樣擁有挺立耳朵和水汪汪的大眼，躺在床上並且折起手手的模樣，從正面角度看起來，果然像是將身體蜷成球的「不倒翁」，2個畫面相似度100%！

▲▼朋友不信！飼主神筆畫「床上敷出一顆蛋」貓奴看了秒懂（圖／飼主Fan授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲醬醬小時候流浪，窩在腳踏車籃裡睡覺。

▲▼朋友不信！飼主神筆畫「床上敷出一顆蛋」貓奴看了秒懂（圖／飼主Fan授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原來是兔子啊，我還以為是貓咪呢～

Fan接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當時她看見女兒窩在床上，立刻就被那雙電眼萌到了，於是趕緊拿起手機拍攝，「後來我才發現醬醬好像一顆蛋，很有喜感，就隨手畫下來和朋友分享。」她也說，喵喵從小就很喜歡「藏手手」呢！

▲▼朋友不信！飼主神筆畫「床上敷出一顆蛋」貓奴看了秒懂（圖／飼主Fan授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲少女才不會有肥肚肚的呢！

▲▼朋友不信！飼主神筆畫「床上敷出一顆蛋」貓奴看了秒懂（圖／飼主Fan授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲醬醬：本宮餓了！快起床！ 

Fan將住家附近浪浪所生的寶寶撈回來中途，卻一直找不到適合的領養人，便決定自行收編，這隻小虎班調皮、活潑的個性也常常帶來歡笑，「醬醬非常聰明，有一次我睡過頭、忘記放飯，牠就自己把碗叼到床上等待。」除此之外，喵喵的體力超好，彷彿永遠充飽了電，「牠最喜歡把衛生紙抽得滿地都是，可能是想要製造雪花片片的浪漫感覺吧！」

▲▼朋友不信！飼主神筆畫「床上敷出一顆蛋」貓奴看了秒懂（圖／飼主Fan授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼醬醬和哥哥相處融洽。

▲▼朋友不信！飼主神筆畫「床上敷出一顆蛋」貓奴看了秒懂（圖／飼主Fan授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Fan神筆所畫的「一顆貓蛋」引起許多奴才共鳴，紛紛留言，「你的貓好可憐，沒有手手」、「簡單易懂！」、「一模一樣XD」、「靈魂畫手～」、「是寫實派畫風啊！」、「養貓的一看就懂」、「貓咪看了有哭嗎？」、「朋友不懂貓咪是液體啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯虎斑貓畫貓

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