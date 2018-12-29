前主人沒空陪牠…甜美汪被丟收容所蹲7年沒人要　牠還以為那就是家

▲比特犬糖糖在收容所蹲了7年半，已經熟門熟路了。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

狗狗是人類最忠實的朋友，只要牠們認定了主人，就會毫不保留的給出牠們所有的愛，但是人類值得牠們的付出嗎？對於這隻被主人丟在收容所的狗狗來說，答案是令人心碎的否定。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

7年半是很長的一段時間，也是9歲比特犬「糖糖」（Sugar）幾乎一輩子的狗生，但牠卻耗費了這麼長的時間，就為了等一個永遠的家。糖糖現在住在美國邁阿密人道協會收容所裡，當初牠的前主人棄養牠的理由是「沒空陪牠玩」，就把牠送到這裡，當時牠只是1歲的小狗。

▲糖糖個性溫柔，大家都愛牠。



在這段期間裡，不是沒人把糖糖帶回家過，但是牠總是因為各種理由被退養，比如說牠需要的關注太多，總之有段時間牠看起來垂頭喪氣，彷彿也知道自己是沒有人要的生命，但最後一次牠被退養，牠回到收容所的樣子，就像是回到自己的家，沿路還跟工作人員打招呼，「嘿我回來了！」

糖糖很難找到家的原因還有一個，在邁阿密，比特犬是被禁止飼養的品種，不過所有收容所的志工都站在牠這邊，衷心期待有一天牠會跟著一個最棒的主人回家。

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▲不知道溫柔的糖糖還要等多久，才會找到永遠的家。