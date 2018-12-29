ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

前主人沒空陪牠…甜美汪被丟收容所蹲7年沒人要　牠還以為那就是家

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲比特犬糖糖在收容所蹲了7年半，已經熟門熟路了。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

狗狗是人類最忠實的朋友，只要牠們認定了主人，就會毫不保留的給出牠們所有的愛，但是人類值得牠們的付出嗎？對於這隻被主人丟在收容所的狗狗來說，答案是令人心碎的否定。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

7年半是很長的一段時間，也是9歲比特犬「糖糖」（Sugar）幾乎一輩子的狗生，但牠卻耗費了這麼長的時間，就為了等一個永遠的家。糖糖現在住在美國邁阿密人道協會收容所裡，當初牠的前主人棄養牠的理由是「沒空陪牠玩」，就把牠送到這裡，當時牠只是1歲的小狗。

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲糖糖個性溫柔，大家都愛牠。

在這段期間裡，不是沒人把糖糖帶回家過，但是牠總是因為各種理由被退養，比如說牠需要的關注太多，總之有段時間牠看起來垂頭喪氣，彷彿也知道自己是沒有人要的生命，但最後一次牠被退養，牠回到收容所的樣子，就像是回到自己的家，沿路還跟工作人員打招呼，「嘿我回來了！」

糖糖很難找到家的原因還有一個，在邁阿密，比特犬是被禁止飼養的品種，不過所有收容所的志工都站在牠這邊，衷心期待有一天牠會跟著一個最棒的主人回家。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲不知道溫柔的糖糖還要等多久，才會找到永遠的家。

關鍵字： 北美要聞比特犬收容所棄養認養

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

阿嬤養的巨大基！比黃金還大隻　走路狂晃巨臀療癒程度..

遊民主人看醫生…4汪眉頭緊皺憂心等門　原來他平常這..

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

繁殖犬難產…主人不送醫還丟到公園　讓牠和腹內寶寶一..

地獄農場！豬在糞水裡浮沉　被逼互靠背睡覺…才不會在..

主人不給牠飯吃　大丹狗餓到啃自己的腿…空洞眼神只剩..

地獄之狗皮膚如柏油龜裂　好心人慧眼看出原貌…獲救後..

洋妞示範抓「喇牙」兩工具一步驟搞定　網：不如娶個會..

恐怖示範…消防員教如何擺脫巨蟒　自己被勒到爆青筋小..

目擊有人這樣買魚超不塑　網驚呆：難道是帶寵物散步？

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活..

奴才老爸窒息式親親100下　喵喵無奈傻眼：救貓喔X..

鬧鐘響15秒被肉球抹5下就KO　奴才崩潰：遲到都是..

6喵嗨玩鐳射筆唯牠埋頭狂吃　貓界吃貨...網笑：這..

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時..

無須冬眠也要幫寵物龜過冬！她分享自家經驗：保暖+濕..

貪吃喵偷咬山茼蒿好享受　馬麻煮麵：火要燒屁屁啦

呆萌柴「顧抓癢」玩具被媽偷　回頭驚恐狂找網笑：太可..

前主人沒空陪牠…甜美汪被丟收容所蹲7年沒人要　牠還..

彼得兔真實版！主人親手製作全身行頭　兔寶帥翻整個I..

聖上最高規格迎接…雙手抱腳「攬牢牢」　爸：拖著一隻..

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴

放回野外大體檢！戴巨型氧氣罩　大熊貓遮臉「四腳朝天..

6喵嗨玩雷射筆...唯獨牠「埋頭狂吃」　網：又是橘..

馬拉松最萌亮點！歐告陪爸「燦笑跑全馬」　跑友搶拍：..

長期流浪...吠人黃狗戒心高　曾餓倒路邊的牠…終於..

貓陶醉塞腿之間「吸草香」　牠傻眼兔兔：有考慮我的感..

「所有生命都很重要！」印尼海嘯4搜救員救出受困大海..

辱罵救援英雄「戀童癖」　馬斯克：我的言論自由

女愛男潛意識轉變音調　為了在競爭者中顯得突出

把GG接回去 閹夫案男主角 25年後又是一條「..

確保國人食品安全　彰化憲兵隊查獲不法假酒1萬300..

騎士向勇士小將麥考提2年600萬美元報價　就看勇士..

12名日本公務員檢查中國漁船　被帶走「狂奔東海」1..

大專足聯／輔大對吳鳳、淡江碰北市大　八強對戰組合全..

合體滅火器！陳其邁大玩「人體衝浪」　網笑噴：為什麼..

SBL／成力煥回新竹轟25分生涯新高　將勝利歸功蔣..

真人版《阿拉丁》隱藏小鮮肉！「深邃大眼+六塊肌」比..

寵物動物熱門新聞

曾嗆丟狗！4年後阿嬤親手釘木床

彈簧貴賓「3段式跳躍」　網看傻

愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她見屍..

男搭船收漁網　突遭謎之黑爪拖入..

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男..

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

狗寶寶撐4天亡！狗媽媽淚眼刨土..

奴才神筆畫「床上敷出一顆貓蛋」

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

躲車底狂叫　7警趴地撈出萌毛球

棕熊當寵物　把主人「吃到剩骨」

喵倒地緊抱奴才腳不放：歡迎回家

毛孩被剝皮屠殺　女飼主崩潰：我..

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

讀者迴響

熱門新聞

曾嗆丟狗！4年後阿嬤親手釘木床

彈簧貴賓「3段式跳躍」　網看傻

愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她見屍..

男搭船收漁網　突遭謎之黑爪拖入..

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男..

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

狗寶寶撐4天亡！狗媽媽淚眼刨土..

奴才神筆畫「床上敷出一顆貓蛋」

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

躲車底狂叫　7警趴地撈出萌毛球

棕熊當寵物　把主人「吃到剩骨」

喵倒地緊抱奴才腳不放：歡迎回家

毛孩被剝皮屠殺　女飼主崩潰：我..

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

最新影片

更多

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活彈起來

奴才老爸窒息式親親100下　喵喵無奈傻眼：救貓喔XD

鬧鐘響15秒被肉球抹5下就KO　奴才崩潰：遲到都是因為你

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面