待宰公牛變成這家人的「毛小孩」　偷吃聖誕樹連汪都傻眼

在 Instagram 查看這則貼文 Finn（@finns.finnstagram）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 25 日 下午 5:27 張貼

寵物小組／綜合報導

住在美國北卡羅萊納州的Amanda Smith從小夢想養頭牛，前年聖誕節丈夫給她看手機裡的「聖誕禮物」，小牛犢Finn馬上讓她融化。在酪農場出生的小公牛以往等不到長大就會被屠宰，但Smith一家決定把Finn當寵物養大。

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Amanda回憶，她第一次見到Finn是在一個停車場，當時Finn嚇壞了，「我們把門打開，當下我腦裡只有『天啊！』。」幸好很快Finn就知道自己到了安全的地方，而不是屠宰場，因為牠還是小牛，Smith一家用奶瓶餵了好一陣子，2年下來Finn已經長大成帥牛了。

以往酪農場的小公牛會被屠宰，不過Finn有了新生，現在牠是全家喜愛的寵物，還一起去海邊玩、一起堆雪人，牠也和狗狗一樣會在廚房裡討吃的。後來Smith一家又領養了一頭小母牛Daisy，Finn很喜歡牠。

在 Instagram 查看這則貼文 Finn（@finns.finnstagram）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 12 日 上午 5:12 張貼

Amanda笑說，其實Finn和家裡的狗狗也相處得很好，「每次牠進到屋內，我家的狗狗就會一副『很好，牠又進來了』的表情。」至於為什麼汪星人會這麼無奈，Amanda說，「因為Finn試圖吃掉聖誕樹。」

編按：牛牛屬於大型動物，需要很大的活動空間，而且牠們其實很敏感很有感情，和貓咪狗狗一樣需要人陪伴，千萬別因為「好可愛」就貿然飼養。