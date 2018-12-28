嗆養狗就載去丟！　4年後阿嬤「親手釘木床」寵柴：你最乖了

▲阿嬤曾想丟狗，現在卻是個職業狗奴才。（圖／臉書粉專「柴犬 咕溜」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

長輩總是在養寵物前把醜話說盡，沒想到最後最寵溺毛孩的也是他們。住在台中的柴犬「咕溜」來到家裡前，曾被阿嬤極力反對，誓言若是主人帶狗回家，就要趁她上班時載去丟掉，害得飼主每天只能帶狗上班，怎料4年後，老人家不但親自幫汪手作雨衣，甚至親手釘了一張木床送給咕溜，完全就是個超級狗奴才無誤！

馬麻洪瓦特經常在臉書粉專「柴犬 咕溜」分享毛孩日常並表示，在飼養狗狗之前，阿嬤都會到她外宿家中住幾天，但是就在咕溜來到家裡後，阿嬤一度氣到「拒絕往來」和她冷戰，甚至放話嗆說，「我要趁妳上班的時候，載狗丟掉或者是看有誰要就給誰。」害得媽媽每天只能帶著毛孩上下班，深怕咕溜真的會被帶去丟掉。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴：最喜歡阿嬤惹～～～

為了要解決這種尷尬關係，洪瓦特決定要嘗試帶咕溜回家，讓她知道養狗其實沒有什麼壞處，而聰明的咕溜也竟懂得如何「巴結」家裡地位最大的人，常常主動跑去和阿嬤撒嬌討抱抱，日復一日，阿嬤的心漸漸被咕溜融化了，慢慢習慣了毛孩的存在，也開始了她的「狗奴才」生活。

每天早上6點，咕溜會跟著阿嬤一起起床，她用毛巾幫毛孩擦擦臉後，便開始享受祖孫倆的美好早餐時光，幸福的咕溜三餐都吃阿嬤親自準備的鮮食，阿嬤甚至會自己從菜市場買豬皮回來曬乾給咕溜吃；冬天會買小朋友的外套回來加工給牠保暖，下雨天也會有阿嬤親手做的雨衣能披上，就連睡覺的木床也是阿嬤日以繼夜釘出來的，食衣住行育樂都被阿嬤服侍得好好的，根本就是個小王子啊！

▲主人表示：請問我要坐哪？

▲阿嬤親手幫毛孩製作外套和雨衣。

現在的阿嬤無論做什麼事情，第一個都是為咕溜著想，就連去旅遊時，也是先思考哪邊適合毛孩跑跳。不僅如此，偏心的阿嬤甚至還對著洪瓦特說，「「阿溜比妳們都還要聽話！還要教的來。」讓咕溜媽不禁懷疑人生，「到底誰才是親生的？可能我才是被領養的吧。」

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▲阿嬤特別從市場買豬皮回來曬乾給咕溜吃。

▲咕溜：耶～要跟阿嬤去約會囉！

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