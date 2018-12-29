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不知自己被丟棄...忠犬坐守原地等半年　網淚推：牠很愛撒嬌

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不知自己被丟棄，忠犬守原地半年。（圖／網友Monter Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗被主人棄養半前多，每天都在原地守著。（圖／網友Monter Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

狗狗是最忠心的動物，只要認定了主人，就會毫無保留的付出牠的愛，但事實上，每天還是有許多沒良心的主人要棄養牠們。台中有隻狗狗半年前被飼主載到超商附近丟棄，但牠的心中並沒有生恨，而只是每天乖乖地在原地等待，等待著主人有天會來帶牠回溫暖的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

台中的愛狗人士Monter Wu日前在臉書PO出一張照片和一則影片並表示，「這隻很乖的狗狗是男生，聽超商店員說，是被一個開貨車的先生載來遺棄的，已經在超商前有近半年的時間了。」畫面中可見，一隻米白色的中型犬縮著身體趴坐在被子上，即使雙眼彷彿失去希望，卻依然開著飛機耳向路過的人示好。

照片中狗狗的身旁有一份人類的微波食品，應該是不捨的超商店員提供的。Monter Wu透露，狗狗可能因為是流浪，眼神顯得憂鬱，但因為個性很溫馴（看起來懂事），超商店員、客人和附近員工都喜歡牠，會給牠食物吃。

不知自己被丟棄，忠犬守原地半年。（圖／網友Monter Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲棄養汪個性溫和又親人，看到人還會來討摸摸。（圖／網友Monter Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不知自己被丟棄，忠犬守原地半年。（圖／網友Monter Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看到人靠近，棄養汪開心的搖尾巴。（圖／網友Monter Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Monter Wu表示，「雖然在這裡有人偶爾會餵牠，但天氣這麼冷的此時，牠一定懷念著曾經擁有的那種家的溫暖吧...
我們社區公寓很排斥有人養狗狗，所以能為牠做的，就只是在這樣冷冷的天給上超商主管尚可接受的墊布，供牠稍微保暖。想替牠問問，有人願意給牠一個溫暖的家嗎？牠很乖，等待食物時有教養，會撒嬌討摸。」

貼文一出很快地引發網友熱議，不到一天的時間就有1千多名狗友按讚、172次分享，許多人都在底下留言表示，「推推！請給牠愛跟照顧，一定是很漂亮撒嬌的孩子」、「好乖好可愛的感覺」、「每次看到這些認養文心都揪了一下...祝福早日找到溫暖的家」、「看起來就是個很乖愛撒嬌的孩子」

也有不少住附近的居民們一眼就認出狗狗，紛紛稱讚的說，「有時候經過會去跟他玩,他真的很乖也很親人」、「推去超商有看到他」、「很乖很愛討摸」、「這隻狗狗很乖！每次遇到都很愛撒嬌～～」看到網友熱情的回覆，Monter Wu也表示，「牠真的很懂得珍惜！希望想認養狗狗的人，可以先到現場和牠做互動。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

想認養親人又懂事的狗狗請點此私訊Monter Wu

 

關鍵字： 救援狗狗浪浪台中棄養

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