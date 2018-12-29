剛出獸醫院…她低頭看機車踏板「啊我的狗咧？」　轉頭傻爆眼

寵物小組／綜合報導

孩子你是昏頭了嗎？飼主曾惠敏分享一段影片，只見妹妹準備載愛犬「操灰搭」回家，但低頭一看，機車踏板上卻空空如也；轉頭一看，原來狗狗「上錯車」，背對主人坐在另一台機車踏板上，似乎正傻愣愣地猜想「怎麼還不發動呀？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

曾惠敏表示，當天妹妹帶著法鬥「操灰搭（台語，烤焦的意思）」去看醫生，沒想到踏出動物醫院準備回家時，就發生這樣的糗事，「牠已經很習慣看醫生了，可能開心要回家了，但牠很少根筋。」曾惠敏補充，「操灰搭」今年3歲，是一隻得過犬瘟熱仍勇敢活下來的法鬥。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲操灰搭傻傻上錯車。（圖／網友曾惠敏提供）

根據資料指出，犬瘟熱主要感染犬科及貓科動物，傳染管道主要是通過與病獸直接接觸傳染，也可通過空氣或食物傳染，死亡率高達80%以上。飼主平時應注意毛孩是否有吃到變質腐壞的食物，或是被細菌、黴菌傳染，造成腸胃發炎、犬瘟熱、肝炎等症狀，例如突然有食慾不振、腹瀉、腹痛，出現「弓背」的祈禱姿勢，或是精神不佳、極度口渴喝水但又嘔吐等。

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▲操灰搭曾得過犬瘟熱，卻勇敢撐過來了。（圖／網友曾惠敏提供）

▲操灰搭和主人合照。（圖／網友曾惠敏提供）