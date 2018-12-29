小喵奶音呼喊「看看我嘛～」　見媽沒反應「超萌出擊」融化網

▲小貓不停地喵喵叫，最後看馬麻沒反應決定主動出擊！（圖／翻攝自抖音APP用戶「595218357」）

寵物小組／綜合報導

面對毛孩的撒嬌攻勢，你招架的了嗎？抖音APP用戶「595218357」有段影片最近在臉書上瘋傳，內容是有隻可愛的小貓咪這天走到廚房並且坐在馬麻腳邊，不時地發出喵喵叫的聲音希望能得到關注，但卻頻頻失敗。最後牠決定對馬麻「主動出擊」，超萌的模樣療癒許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友Ben OH日前在臉書公開社團分享這段視頻並表示，「可愛到爆！我只有羨慕的份（難過符號）」。畫面中一開始，小喵乖乖地坐在廚房地板上，抬起頭、眼神望著忙碌中的馬麻，就像是在放射光坡一樣；只見牠喵喵叫了幾聲，看馬麻都沒反應，最後直接跳上馬麻衣服上，接著一路爬到肩膀，就彷彿是黏住了一樣。

▲小喵沿著馬麻的衣服一路爬阿爬.....（圖／翻攝自抖音APP用戶「595218357」）



▲最後爬到馬麻肩膀上黏緊緊。（圖／翻攝自抖音APP用戶「595218357」）



這段可愛的影片在短時間內就吸引將近2千個按讚數，上百名網友看完紛紛在底下留言表示，「哈哈哈太可愛啦」、「聰明的小猫咪」、「為啥別人家的都特別可愛」、「認真往上抓的眼神...好可愛喔～」不過也有許多奴才們說，「我家的小貓也會這樣，那爪子抓的超痛的」、「根據經驗，很痛的」、「一個字，痛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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