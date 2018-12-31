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英勇汪面對惡徒無懼色　連挨3槍仍堅持保護主人…苦撐到警察趕來

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（圖／翻攝自Facebook／Rex The Hero Dog）

▲經過這次驚險事件，人狗之間的情感更升級。（圖／翻攝自Facebook／Rex The Hero Dog）

寵物小組／綜合報導

狗狗對主人的忠心能戰勝任何事情，包括持槍的歹徒都能打敗！這隻美國忠犬遇到惡人，為了保護主人，英勇挺身而出，替主人挨了3槍，幸好經過治療已經平安無事，讓主人非常感動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

Javier Cadena目前在美國就讀函授學校，在家裡自修，平常課餘時間就和德國牧羊犬Rex共度時光，一點都不覺得無聊，但就在今年的2月，突然響起的門鈴聲打破寧靜的早上，門口有兩個身分不明的男子探頭探腦，Javier出於害怕不敢開門，他們見到沒人應門，就直接破壞大門闖了進去。

（圖／翻攝自Facebook／Rex The Hero Dog）

▲英勇的Rex為主人挨了3槍。

正當歹徒正在搜刮家裡財物同時，Rex突然撲向前去對他們大爆咬，歹徒直接對牠開了3槍，就在此時Javier通報警方趕到，立刻抓住小偷，也趕緊將Rex送醫，幸好搶救及時，手術過後一個星期就能出院。

對於Rex的忠心，Javier非常感念，他也說經過這個事件，他們之間的情感更緊密，Rex現在每晚都一定要睡在他身邊，深怕又有歹徒要闖進來對主人不利。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Rex The Hero Dog）

▲Rex現在堅持每天都要和主人睡在一起。

關鍵字： 北美要聞忠犬護主牧羊犬

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