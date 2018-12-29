ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

討肉肉又怕吵到媽　80KG高加索「靜音模式」氣聲喊：阿母阿母

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲討肉肉又怕吵到媽　80KG高加索「靜音模式」氣聲喊：阿母阿母。（圖／毛手毛腳提供）

▲蒜頭一臉憨萌討肉肉。（圖／毛手毛腳臉書粉絲專頁提供）

寵物小組／綜合報導

這麼乖的狗狗實在太惹人疼啦！80公斤的高加索汪「蒜頭」日前想討肉肉吃，卻又怕太大聲會吵到媽媽，竟然自動轉成「靜音模式」，用小小聲的氣音喊著「阿母、阿母」，巨大的身形和貼心乖巧的模樣形成超Q反差萌，也讓網友看了笑說，「快點給牠吃啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

媽媽王玉玨在臉書社團「有點毛毛的」分享影片並寫道，「蒜頭輕聲叫阿母，一聲一聲阿母阿母！希望阿母給肉肉，又不敢叫太大聲怕阿母生氣。」畫面中，蒜頭看到肉肉，馬上興奮衝上前，閃亮的雙眼透出期待的光芒，接著後退幾步想吠叫吸引媽媽注意，但卻非常克制地只使用氣音「汪汪」幾聲。

事實上，王玉玨3年多前領養蒜頭時，牠因為經歷過棄養，對人非常不信任，會想兇人、咬人。王玉玨說，當時花了1個多月的時間和蒜頭相處，「每天抱著牠、跟牠玩，讓牠知道我會一直在牠身邊，終於牠相信我，會對我笑對我撒嬌。」此外，她也不斷耐心教導並陪伴蒜頭「社會化」。

▲巨汪衝進田「被當獅子」嚇壞伯　無償捐血抽750ml當場站不起。（圖／王玉玨、「毛手毛腳」臉書粉絲專頁提供）

▲蒜頭被媽媽教得很好。（圖／毛手毛腳臉書粉絲專頁提供）

▲巨汪衝進田「被當獅子」嚇壞伯　無償捐血抽750ml當場站不起。（圖／王玉玨、「毛手毛腳」臉書粉絲專頁提供）

▲蒜頭對認識的人很聽話撒嬌。（圖／毛手毛腳臉書粉絲專頁提供）

現在這隻曾經兇巴巴的狗兒變得超愛撒嬌，只有在面對陌生人時比較警戒。王玉玨說，雖然蒜頭對陌生人比較兇，但牠很喜歡小孩跟女生，比較討厭男生，「可能跟以前男主人對牠不好有關。」想接近蒜頭的話，一定要冷靜、慢慢靠近，「那種一直尖叫衝過來的，肯定咬下去XD」必要的話，可以稱讚蒜頭好可愛，因為牠「喜歡被捧」，聽到稱讚就會覺得「這個人認識我，那我也要認識這個人！」

▲巨汪衝進田「被當獅子」嚇壞伯　無償捐血抽750ml當場站不起。（圖／王玉玨、「毛手毛腳」臉書粉絲專頁提供）

▲蒜頭在家的樣子。（圖／毛手毛腳臉書粉絲專頁提供）

▲高加索領養後「兇巴巴→諧星」　全家出動陪出門：保護路人安全。（圖／飼主王玉玨、粉絲專頁「毛手毛腳」提供）

▲蒜頭出遊總是全家出動陪伴。（圖／毛手毛腳臉書粉絲專頁提供）

蒜頭「靜音模式」討肉肉的影片po上網後，許多人留言，「溫柔的蒜頭」、「喘息聲都比叫聲還大了」、「阿母不寵蒜頭是對的」、「又一隻人語十級的汪星人」、「好憂鬱的臉和叫聲喔」、「阿母壞壞，來來來姨姨給你」、「蒜頭好乖，阿母好壞」、「蒜頭：阿母，泥看不到偶瘦了嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關報導：
►影／高加索領養後「兇巴巴→諧星」　全家出動陪出門：保護路人安全
►巨汪衝進田「被當獅子」嚇壞伯　無償捐血抽750ml當場站不起
►影／不爽獸醫壓制注射！　「大隻病患」趴櫃台咆哮理論：你都沒數123

 

關鍵字： 有點毛毛的高加索蒜頭靜音

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

小主人被爸打屁屁！　暖金霸氣「一把抱住」：我保護你..

狼犬狂啃「私密物」　主人尷尬錄影：那不是潔牙骨....

2消瘦柴犬遭棄空屋吃飯流淚　徐文良心疼：別丟下牠們

以為坐車車去散步…汪猛搖尾巴好興奮　下秒主人衝上車..

黑狗叫訂單！女員工餵完「訂單無限來」嚇歪　老闆娘：..

媽怒評「1星」有夠爛　店家公佈監視器…7歲兒爬貓跳..

農民撿到野生穿山甲…朋友慫恿剝皮煮來吃吃看　他悍然..

兄弟受傷昏迷...見徐文良一把扛起　小黃急了：你要..

白目女炫耀「我會餵熊」　把手伸進籠內被當大餐斷肢

5奶貓聖誕前夕被棄　曾失去寶寶的貓媽媽無私餵奶、慈..

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活..

奴才老爸窒息式親親100下　喵喵無奈傻眼：救貓喔X..

鬧鐘響15秒被肉球抹5下就KO　奴才崩潰：遲到都是..

6喵嗨玩鐳射筆唯牠埋頭狂吃　貓界吃貨...網笑：這..

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時..

無須冬眠也要幫寵物龜過冬！她分享自家經驗：保暖+濕..

貪吃喵偷咬山茼蒿好享受　馬麻煮麵：火要燒屁屁啦

呆萌柴「顧抓癢」玩具被媽偷　回頭驚恐狂找網笑：太可..

米克斯威風站崗「意外變石獅雕像」　媽笑：後面關公害..

凌晨被萌醒！柴臉小狐狸闖民宅猛抓門　同伴忙阻止：人..

不知自己被丟棄...忠犬坐守原地等半年　網淚推：牠..

討肉肉又怕吵到媽　80KG高加索「靜音模式」氣聲喊..

浪貓軍團霸占停車場「依偎成球」　駕駛笑：整排只睡我..

歐告開心大啖零食...古意汪哀怨低頭當雕像　超禮貌..

毛毛周記／阿嬤養的巨大基「比黃金大隻」　走路狂晃巨..

奇葩喵睡到嘴開　怪聲打呼「哼蛤～」網笑噴：夢到啥啦

彪拔撿圓仔吃剩的漂亮茄苳果　嚐一口嘴麻：被騙了！

前主人沒空陪牠…甜美汪被丟收容所蹲7年沒人要　牠還..

最萌小豬尾巴躍上瓶身　2019新年限量版青春露來了..

苗栗放風新景點！「澄香隧道、森林玻璃屋」門票全額折..

直擊／陳意涵「7個月孕肚」首曝光　一上台怒了：劉以..

被哈登瘋狂表現打服　巴克利：史上最無法防守球員

最猛冷氣團發威！明晨北部續防10℃低溫　東北季風接..

降壓藥「脈莎平膜衣錠」用到致癌原料　322萬顆限期..

「海水退越多浪越大」　躲地震海嘯...教授教你遇3..

「跨年和迎曙光二選一就好！」急診科醫3點提醒盼避免..

屁孩坐垮店家攤車　留紙條要求賠償　網友罵翻「怎麼還..

影／傻眼！高國華酒測吹3次　超標無言懇求：「再吹一..

寵物動物熱門新聞

曾嗆丟狗！4年後阿嬤親手釘木床

彈簧貴賓「3段式跳躍」　網看傻

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男..

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

前主人沒空陪牠　汪被丟收容所蹲..

愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她見屍..

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

待宰公牛變成這家人的「毛小孩」

乖貓等媽上床「累到融化」黏門邊

男搭船收漁網　突遭謎之黑爪拖入..

傻喵睡在車後斗　傻傻被載到苗栗

躲車底狂叫　7警趴地撈出萌毛球

喵倒地緊抱奴才腳不放：歡迎回家

喵偷吃青菜　近看嚇壞：屁屁不熱..

讀者迴響

熱門新聞

曾嗆丟狗！4年後阿嬤親手釘木床

彈簧貴賓「3段式跳躍」　網看傻

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男..

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

前主人沒空陪牠　汪被丟收容所蹲..

愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她見屍..

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

待宰公牛變成這家人的「毛小孩」

乖貓等媽上床「累到融化」黏門邊

男搭船收漁網　突遭謎之黑爪拖入..

傻喵睡在車後斗　傻傻被載到苗栗

躲車底狂叫　7警趴地撈出萌毛球

喵倒地緊抱奴才腳不放：歡迎回家

喵偷吃青菜　近看嚇壞：屁屁不熱..

奴才神筆畫「床上敷出一顆貓蛋」

最新影片

更多

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活彈起來

奴才老爸窒息式親親100下　喵喵無奈傻眼：救貓喔XD

鬧鐘響15秒被肉球抹5下就KO　奴才崩潰：遲到都是因為你

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面