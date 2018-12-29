討肉肉又怕吵到媽　80KG高加索「靜音模式」氣聲喊：阿母阿母

▲蒜頭一臉憨萌討肉肉。（圖／毛手毛腳臉書粉絲專頁提供）

寵物小組／綜合報導

這麼乖的狗狗實在太惹人疼啦！80公斤的高加索汪「蒜頭」日前想討肉肉吃，卻又怕太大聲會吵到媽媽，竟然自動轉成「靜音模式」，用小小聲的氣音喊著「阿母、阿母」，巨大的身形和貼心乖巧的模樣形成超Q反差萌，也讓網友看了笑說，「快點給牠吃啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

媽媽王玉玨在臉書社團「有點毛毛的」分享影片並寫道，「蒜頭輕聲叫阿母，一聲一聲阿母阿母！希望阿母給肉肉，又不敢叫太大聲怕阿母生氣。」畫面中，蒜頭看到肉肉，馬上興奮衝上前，閃亮的雙眼透出期待的光芒，接著後退幾步想吠叫吸引媽媽注意，但卻非常克制地只使用氣音「汪汪」幾聲。

事實上，王玉玨3年多前領養蒜頭時，牠因為經歷過棄養，對人非常不信任，會想兇人、咬人。王玉玨說，當時花了1個多月的時間和蒜頭相處，「每天抱著牠、跟牠玩，讓牠知道我會一直在牠身邊，終於牠相信我，會對我笑對我撒嬌。」此外，她也不斷耐心教導並陪伴蒜頭「社會化」。

▲蒜頭被媽媽教得很好。（圖／毛手毛腳臉書粉絲專頁提供）

▲蒜頭對認識的人很聽話撒嬌。（圖／毛手毛腳臉書粉絲專頁提供）

現在這隻曾經兇巴巴的狗兒變得超愛撒嬌，只有在面對陌生人時比較警戒。王玉玨說，雖然蒜頭對陌生人比較兇，但牠很喜歡小孩跟女生，比較討厭男生，「可能跟以前男主人對牠不好有關。」想接近蒜頭的話，一定要冷靜、慢慢靠近，「那種一直尖叫衝過來的，肯定咬下去XD」必要的話，可以稱讚蒜頭好可愛，因為牠「喜歡被捧」，聽到稱讚就會覺得「這個人認識我，那我也要認識這個人！」

▲蒜頭在家的樣子。（圖／毛手毛腳臉書粉絲專頁提供）

▲蒜頭出遊總是全家出動陪伴。（圖／毛手毛腳臉書粉絲專頁提供）

蒜頭「靜音模式」討肉肉的影片po上網後，許多人留言，「溫柔的蒜頭」、「喘息聲都比叫聲還大了」、「阿母不寵蒜頭是對的」、「又一隻人語十級的汪星人」、「好憂鬱的臉和叫聲喔」、「阿母壞壞，來來來姨姨給你」、「蒜頭好乖，阿母好壞」、「蒜頭：阿母，泥看不到偶瘦了嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

相關報導：

►影／高加索領養後「兇巴巴→諧星」 全家出動陪出門：保護路人安全

►巨汪衝進田「被當獅子」嚇壞伯 無償捐血抽750ml當場站不起

►影／不爽獸醫壓制注射！ 「大隻病患」趴櫃台咆哮理論：你都沒數123