▲冰上鑿洞釣魚！竄出肥萌「水鼩鼱」討食物，網融化：「好像迷你企鵝。」（圖／翻攝自YouTube）

網搜小組／綜合報導

俄羅斯氣候相當寒冷，每次只要冬天到來，許多湖水、河水都會結冰，而在Youtube頻道有網友上傳了一支影片，巴什科爾托斯坦共和國境內，一位居民25日在當地一處冰上垂釣時，鑿開的冰洞突然爬出一隻水鼩鼱（俗稱水耗子），圓滾滾又呆萌的樣子讓網友紛紛直呼「這也太可愛了吧！」

影片分享在Youtube網站的《WhiteRiverUfa》頻道，原PO透露他們25日在一處冰上準備垂釣，但沒想到才剛剛拿工具在冰上鑿出了一個洞，水下突然就爬出一隻黑烏烏、圓滾滾，看起來肥呆呆的水鼩鼱，尋著食物的氣味直奔原PO放在旁邊的魚盒，還試圖用嘴巴把盒子撬開。

▲水鼩鼱（Eurasian Water Shrew）分佈範圍。（圖／翻攝自國際自然保護聯盟）

原PO對於如此特別的水鼩鼱也相當好奇，剛開始還拿粉狀的魚餌想要餵食，沒想到水鼩鼱卻根本不理他，直到原PO拿出了2條小魚放到地板，水鼩鼱才像發現寶物一樣撲上去狂嗑。其他網友看了影片紛紛直呼：「我第一次見到這樣的野生動物」、「好像迷你企鵝喔」。

根據維基及百度百科介紹，水鼩鼱（俗稱水耗子）是水陸兩棲的哺乳類動物，主要分佈在歐洲（北緯40度以北的中高緯度區）的河流、湖泊中，亞洲地區則在新疆塔城、黑龍江及吉林等地。水鼩鼱屬於雜食性動物，成年體長有8.2公分、體重可達19公克、平均壽命約3年多。

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