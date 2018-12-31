ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

冰上鑿洞釣魚！竄出肥萌「水鼩鼱」討食物　網融化：好像迷你企鵝

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼從沒看過！他冰上垂釣鑿洞 竟冒出超萌「水鼩鼱」。（圖／翻攝自YouTube）

▲冰上鑿洞釣魚！竄出肥萌「水鼩鼱」討食物，網融化：「好像迷你企鵝。」（圖／翻攝自YouTube）

網搜小組／綜合報導

俄羅斯氣候相當寒冷，每次只要冬天到來，許多湖水、河水都會結冰，而在Youtube頻道有網友上傳了一支影片，巴什科爾托斯坦共和國境內，一位居民25日在當地一處冰上垂釣時，鑿開的冰洞突然爬出一隻水鼩鼱（俗稱水耗子），圓滾滾又呆萌的樣子讓網友紛紛直呼「這也太可愛了吧！」

影片分享在Youtube網站的《WhiteRiverUfa》頻道，原PO透露他們25日在一處冰上準備垂釣，但沒想到才剛剛拿工具在冰上鑿出了一個洞，水下突然就爬出一隻黑烏烏、圓滾滾，看起來肥呆呆的水鼩鼱，尋著食物的氣味直奔原PO放在旁邊的魚盒，還試圖用嘴巴把盒子撬開。

▲▼水鼩鼱分佈。（圖／翻攝自國際自然保護聯盟）

▲水鼩鼱（Eurasian Water Shrew）分佈範圍。（圖／翻攝自國際自然保護聯盟）

原PO對於如此特別的水鼩鼱也相當好奇，剛開始還拿粉狀的魚餌想要餵食，沒想到水鼩鼱卻根本不理他，直到原PO拿出了2條小魚放到地板，水鼩鼱才像發現寶物一樣撲上去狂嗑。其他網友看了影片紛紛直呼：「我第一次見到這樣的野生動物」、「好像迷你企鵝喔」。

根據維基及百度百科介紹，水鼩鼱（俗稱水耗子）是水陸兩棲的哺乳類動物，主要分佈在歐洲（北緯40度以北的中高緯度區）的河流、湖泊中，亞洲地區則在新疆塔城、黑龍江及吉林等地。水鼩鼱屬於雜食性動物，成年體長有8.2公分、體重可達19公克、平均壽命約3年多。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 水鼩鼱水耗子

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／討肉肉又怕吵到媽　80KG高加索「靜音模式」氣..

影／不知自己被丟棄...忠犬坐守原地等半年　網淚推..

小喵奶音呼喊「看看我嘛～」　見媽沒反應「超萌出擊」..

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴

影／柴犬把自己包裹成「熱狗卷」爽躺床上　網： 我看..

婚後拼4年不孕！　她愛心收編「養到帶子貓」：家裡變..

影／剛出獸醫院…她低頭看機車踏板「啊我的狗咧？」　..

凌晨被萌醒！柴臉小狐狸闖民宅猛抓門　同伴忙阻止：人..

姐姐上海出差！　柴柴視訊眼角泛淚…對螢幕「嚶嚶叫」..

14歲汪剩2顆牙還患心絲蟲　主人感恩節後丟掉…還要..

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活..

阿金豬隊友張口接「餅乾」　含住時怎麼有股「哈味」？

主子化身鋼管女郎浮誇抱柱舞動　網全歪樓：後方男子好..

成都貓熊玩菜刀不斷蹭臉　遊客嚇壞狂呼：快扔掉！

想舔毛的虎斑VS不想被舔的夥伴　雞婆貓惱羞：是不是..

貓咪忘情「吸草香」兔傻眼　網噴笑：放開那隻兔子！

不知被丟棄忠犬原地等半年　網友心疼：請給牠愛跟照顧

螢光棒甩起來!汪汪要嗨翻全場!

英勇汪面對惡徒無懼色　連挨3槍仍堅持保護主人…苦撐..

貓咪有天然體香…極品貓香前5名　看看你家喵皇第幾名..

長頸鹿首度被列瀕危物種！30年銳減40%　真的只能..

冰上鑿洞釣魚！竄出肥萌「水鼩鼱」討食物　網融化：好..

蜥蜴照鏡看到「雙胞胎」　激動到全身抖：臭小子給我出..

影／柴犬把自己包裹成「熱狗卷」爽躺床上　網： 我看..

披著羊毛的豬？　蘇格蘭莊園驚見「匈牙利綿羊豬」…捲..

想領養貓門外就喵喵叫　雨中找3天成功收編「小霸王」

驚見「粉紅豹紋毯」伸舌頭喝水　汪包緊緊：好冷喔…

影／搓完肚肚按鼻子～　倉鼠睡夢中啟動「振動模式」狂..

山西再爆非洲豬瘟疫情　陸農業農村部：勿蔓延成勢「要..

英勇汪面對惡徒無懼色　連挨3槍仍堅持保護主人…苦撐..

貓咪有天然體香…極品貓香前5名　看看你家喵皇第幾名..

友人問「後面是誰？」　美婦人在家視訊拍到白色外星人

長頸鹿首度被列瀕危物種！30年銳減40%　真的只能..

冰上鑿洞釣魚！竄出肥萌「水鼩鼱」討食物　網融化：好..

富士康餐廳承包糾紛　鴻海：嚴查決不寬貸

SBL／倒數2分鐘兩個「U」遭逆轉　麥班達無奈裁判..

帶糖果到學校挨罵　10歲女童返家途中跳樓死亡

死胎留身內15天！29歲女「8年懷孕11次」　扭曲..

寵物動物熱門新聞

80KG高加索「靜音模式」討肉..

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

柴把自己包裹成「熱狗卷」爽躺床..

拼4年不孕　她愛心收養到招弟貓

低頭看踏板「狗咧？」轉頭傻爆眼

柴臉狐狸闖民宅　猛抓門笑翻屋主

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

14歲汪感恩節後被丟　主人還要..

洗完澡吹乾...虎斑喵化身土撥..

按下鼻子　倉鼠睡夢中變震動模式

鬆獅排隊上車　司機一句話讓牠Q..

柴寶憋尿！　爸抱懷中怪聲哄解放

讀者迴響

熱門新聞

80KG高加索「靜音模式」討肉..

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

柴把自己包裹成「熱狗卷」爽躺床..

拼4年不孕　她愛心收養到招弟貓

低頭看踏板「狗咧？」轉頭傻爆眼

柴臉狐狸闖民宅　猛抓門笑翻屋主

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

14歲汪感恩節後被丟　主人還要..

洗完澡吹乾...虎斑喵化身土撥..

按下鼻子　倉鼠睡夢中變震動模式

鬆獅排隊上車　司機一句話讓牠Q..

柴寶憋尿！　爸抱懷中怪聲哄解放

彼得兔真實版！主人親手製作全身..

最新影片

更多

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活彈起來

阿金豬隊友張口接「餅乾」　含住時怎麼有股「哈味」？

主子化身鋼管女郎浮誇抱柱舞動　網全歪樓：後方男子好淡定XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面