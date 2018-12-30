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影／柴犬把自己包裹成「熱狗卷」爽躺床上　網： 我看到一個人形

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毛皮是裝飾品吧XDD。（影／臉書粉絲團「柴犬摟蕾Rolex」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

寒流來襲連家中毛小孩都抵擋不了冷空氣的吹拂。2歲的柴犬「摟蕾」是隻怕冷的汪汪，這天麻麻陳品帶牠去公園跑跑，回家後就看到愛犬直接鑽到棉被取暖，還躺得像人一樣，不管麻麻拿肉乾或零食哄騙，牠都無動於衷，只想沉浸在這溫暖的世界，陳品笑說，「你的毛皮是裝飾品吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬摟蕾。（圖／網友陳品授權提供）

這狗生也過得太爽了吧！

陳品說，「平常幫摟蕾蓋被子，牠都會秒彈開，這次竟然會乖乖毫無反抗，看來真的是有冷到。」影片中，柴柴把自己包的像「熱狗卷」一樣，全身上下沒有一個地方有遺漏，就是為了防範冷空氣灌進棉被裡，一臉滿足的呼呼大睡，完全沉浸在暖呼呼的棉被世界裡。調皮的麻麻趁愛犬熟睡後，偷偷把被子掀開，讓摟蕾瞬間驚醒，氣噗噗地看著，讓陳品直呼，「你也過的太爽了吧！」

▲柴犬摟蕾。（圖／網友陳品授權提供）

汪：人家我可是嬌滴滴的小公主～

影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」不少網友被汪汪睡覺地模樣給逗樂，紛紛表示，「說真的，我也覺得柴怕冷耶」、「假柴啊！怕冷死了」、「完全不動」、「可愛慘，我們家都不喜歡棉被」、「 其實…他是人類」、「 我看到一個人形」、「爽狗」、「再也不是乾柴烈火了哈哈」。

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▲柴犬摟蕾。（圖／網友陳品授權提供）

爸拔馬麻的心肝寶貝。

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關鍵字： 柴犬糯米腸棉被溫暖裝飾品毛皮

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