凌晨被萌醒！柴臉小狐狸闖民宅猛抓門　同伴忙阻止：人來了快走

▲遠遠看以為是柴犬來敲門。（圖／翻攝自Instagram:elainestocks）

寵物小組／綜合報導

一大早就被2個小可愛萌醒！英國倫敦普特尼有名屋主凌晨起床，發現門外傳出陣陣敲門聲，走到門廊發現有嬌客報到。一隻小狐狸猛抓玻璃，亮麗的橘色皮毛，以及耳朵後折的模樣，遠遠看就像隻小赤柴和同伴在門外鬥嘴。屋主趕緊把眼前可愛的一幕錄下來，上傳到網路果然吸引網友瘋傳。

▲▼怕生同伴：都是你啦！把人引來了還不快走。



（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

畫面中，一隻體型嬌小的狐狸和同伴站在門外，其中一隻似乎是想要進屋裡玩，趴在玻璃猛抓門彷彿在說，「開門！讓我進去」，另一隻則顯得謹慎怕生，不斷地伸手阻止同伴，還想要直接把牠給拖走，「啊啊啊你不要鬧了！有人出來啦」，完全相反的個性形成強烈的反差萌。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片分享出來短時間已經吸引將近50萬次的觀看數，許多網友紛紛被小狐狸逗趣的舉動給笑翻，「被萌得不要不要的」、「早上叫醒我的不是鬧鐘，是2隻萌炸小狐狸」、「第一眼以為是柴犬XD」、「飛機耳開到底」、「可惡啊...會忍不住想開門」。

在 Instagram 查看這則貼文 Elaine Stocks（@elainestocks）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 17 日 下午 10:08 張貼

▼更多精彩影音