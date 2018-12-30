驚見「粉紅豹紋毯」伸舌頭喝水　汪包緊緊：好冷喔…





▲豹紋毯子在喝水！（圖／翻攝自Twitter@mirandigg）

寵物小組／綜合報導

小怪獸入侵！粉紅色、長得像棉被的奇怪生物倚靠在盆子旁邊喝水，國外網友利用手機的鏡頭拉進功能一探究竟，沒想到那「不明訪客」竟然是自家狗狗，因為天氣實在太冷了，乾脆將被被帶著走。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，一件淡粉紅色、豹紋圖案的毯子隨意地散落在地上，奇怪的是，那位置卻不偏不倚落在水盆上，仔細一看，還吐出舌頭正在喝水，飼主將鏡頭拉近，這才看清楚原來底下「暗藏玄機」。原來，家中狗狗覺得天氣實在太寒冷了，捨不得離開被窩，於是決定將自己包緊緊，披著最愛的被被才願意下床喝水。

這則可愛的影片在推特上引起共鳴，目前已經累積了8.9萬人按讚，被轉貼到臉書專頁「VT」之後也獲得215萬次觀看，網友們紛紛留言，「狗：我還沒有要起床，只是口渴了，不要問，你會怕！」、「這應該是全世界所有人1月2日（狂歡完）的樣子。」、「有時候，起床真的是太慘忍惹～」、「這就是我凌晨4點起床喝水的樣子。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

me waking up at 4am after the peda pic.twitter.com/OI27W34FG8 — miranda (@mirandigg) December 25, 2018

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