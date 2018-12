驚見「粉紅豹紋毯」伸舌頭喝水　汪包緊緊：好冷喔…

▲豹紋毯子在喝水!(圖/翻攝自Twitter@mirandigg)

寵物小組/綜合報導

小怪獸入侵!粉紅色、長得像棉被的奇怪生物倚靠在盆子旁邊喝水,國外網友利用手機的鏡頭拉進功能一探究竟,沒想到那「不明訪客」竟然是自家狗狗,因為天氣實在太冷了,乾脆將被被帶著走。(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

影片中,一件淡粉紅色、豹紋圖案的毯子隨意地散落在地上,奇怪的是,那位置卻不偏不倚落在水盆上,仔細一看,還吐出舌頭正在喝水,飼主將鏡頭拉近,這才看清楚原來底下「暗藏玄機」。原來,家中狗狗覺得天氣實在太寒冷了,捨不得離開被窩,於是決定將自己包緊緊,披著最愛的被被才願意下床喝水。

這則可愛的影片在推特上引起共鳴,目前已經累積了8.9萬人按讚,被轉貼到臉書專頁「VT」之後也獲得215萬次觀看,網友們紛紛留言,「狗:我還沒有要起床,只是口渴了,不要問,你會怕!」、「這應該是全世界所有人1月2日(狂歡完)的樣子。」、「有時候,起床真的是太慘忍惹~」、「這就是我凌晨4點起床喝水的樣子。」(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤:https://goo.gl/MyKwZB)

me waking up at 4am after the peda pic.twitter.com/OI27W34FG8