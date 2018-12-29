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14歲汪剩2顆牙還患心絲蟲　主人感恩節後丟掉…還要求安樂死

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲14歲的花生原本獲救無望，但幸運有好心人看到了牠的悲慘故事，願意給牠一個家。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

感恩節和聖誕節對西方國家來說，是兩大必須和家人共度的重要節日，但如果你並不把狗狗當作家人，這個節日對牠來說就一點意義也沒有，而這就是14歲的狗狗「花生」（Peanut）遇到的悲慘遭遇，牠在感恩節後被主人送到收容所，還告訴工作人員，把牠安樂死。

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當工作人員第一次見到花生時，牠臉上充滿著茫然，坐在達拉斯動物服務中心的一個狗窩裡，不知道自己該做什麼、該去哪裡，可憐的花生非常瘦，行走困難，還只有兩顆牙齒，身上還有心絲蟲！

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲新主人給花生很多的愛。

Tommy Bull在網路上看到花生的消息，他回憶當初第一眼看到牠的感覺，「牠的眼神看起來已經放棄了，我知道每當連續假期都是最多人送狗到收容所的日子，牠幾乎沒有得救的機會。」Tommy立刻和老婆討論要領養牠，兩人達成共識，決定一定要在聖誕節前把牠帶回家。

他們一見到花生本狗，就馬上愛上了牠，將牠重新取名叫Ettie，給牠很多關愛，也介紹牠給其他狗狗認識，Tommy說「狗狗能給你的東西令人難以置信，每一隻狗吃到的任何一餐都會對你非常感激，這一切都很有意義。」

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲花生在新家交到了很多朋友，還度過了第一個溫馨的聖誕節。

關鍵字： 北美要聞收容所棄養認養

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