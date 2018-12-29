ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

鬆獅犬排隊等上車…　聽司機一句話眼角泛淚落寞走回去

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲鬆獅犬胡迪。（圖／網友松柏授權提供）

等等我啊！我也要上車。（圖／網友松伯授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

隊伍中怎麼有隻「毛毛的」！鬆獅犬「胡迪」這天和爸拔松伯一起散步回家，途中有台遊覽車停在馬路上，沒想到牠看到後也跑去參一腳，想要跟著隊伍一起上車，不管爸拔怎麼呼喊就是不願回來。這時司機跟胡迪說不能搭這台車，才讓牠泛著淚光落寞地走回去。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲鬆獅犬胡迪。（圖／網友松柏授權提供）

▲最喜歡搭巴士出去玩了！

畫面中可以看到，胡迪一臉雀躍排隊等上車，愉快的心全寫在臉上，熱情的牠還跑去跟民眾打招呼，不停在別人腳邊磨蹭撒嬌，有阿公看到後笑說，「你也想去啊！怎麼那麼可愛。」無奈的是，胡迪不能搭這台車，可是一心想出去玩的牠，也不管爸拔怎樣哄騙就是不願離去，直到聽到司機伯伯說自己不能搭車後，才皺著眉頭走回去，哀傷地目送車子離開。松伯也提到，「阿公阿嬤都很喜歡胡迪，沒有因為被耽誤時間而生氣，反而開玩笑地說，下次要跟胡迪一起出去玩。」

▲鬆獅犬胡迪。（圖／網友松柏授權提供）

胡迪跟鴨子先生感情很好。

▲鬆獅犬胡迪。（圖／網友松柏授權提供）

爸拔時常帶胡迪出去遊山玩水，留下美好回憶。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，許多網友看完照片後逗趣留言表示，「 讓他一起去玩啊！」、「真的不能帶我去嗎？罷拖」、「好可愛」、「下次我也要跟你搭」、「阿公：乖孫阿公在帶好吃的回來給你嘿」、「好萌的畫面」、「不哭不哭眼淚是珍珠」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲鬆獅犬胡迪。（圖／網友松柏授權提供）

最萌7-11店長就是我。

▼更多精彩影音

關鍵字： 鬆獅犬遊覽車

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鬆獅寶寶睏嘎併軌媽幫蓋被 下秒牠「胖腿一踢」萌翻天

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／嗆養狗就載去丟！4年後阿嬤「親手釘木床」寵柴：..

農場見毒蛇！地板掀開...底下35條「粗大響尾蛇狂..

彈簧腿發威！貴賓上沙發「3段式跳躍」　網看傻：汪界..

前主人沒空陪牠…甜美汪被丟收容所蹲7年沒人要　牠還..

愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她秒崩潰：我的豆豆啊　狗肉..

河童現蹤？男子搭船收漁網　突遭「謎之黑爪」秒拖入水..

待宰公牛變成這家人的「毛小孩」　偷吃聖誕樹連汪都傻..

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴

狼犬狂啃「私密物」　主人尷尬錄影：那不是潔牙骨....

煎熬28公里沿路哭　7暖警「趴地擺梅花陣」車底撈出..

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活..

吃飯咬「奶嘴」再出新招　奴才腿當彈跳板變噴射貓咪

失智柴吃藥苦到蹭腳、流口水　飼主：媽媽跟我聊到牠的..

奴才回家喵皇「高規格」迎接　雙手抱腳黏TT網笑：熱..

奴才老爸窒息式親親100下　喵喵無奈傻眼：救貓喔X..

鬧鐘響15秒被肉球抹5下就KO　奴才崩潰：遲到都是..

6喵嗨玩鐳射筆唯牠埋頭狂吃　貓界吃貨...網笑：這..

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時..

配合主人玩空氣零食...　連吃3次牠哀怨臉拒絕：當..

鬆獅犬排隊等上車…　聽司機一句話眼角泛淚落寞走回去

剛出獸醫院…她低頭看機車踏板「啊我的狗咧？」　轉頭..

婚後拼4年不孕！　她愛心收編「養到帶子貓」：家裡變..

失智柴吃藥苦到蹭腳、流口水　飼主淚：媽媽跟我聊到牠..

貓咪把媽當發射器「雙腿一蹬飛行50公分」　網看傻：..

小喵奶音呼喊「看看我嘛～」　見媽沒反應「超萌出擊」..

柴寶憋尿！爸抱懷中「怪聲哄解放」　媽進廁所一看狂翻..

果然是水做的！軟骨小喵「捲飯碗」熟睡　超神睡姿嚇壞..

米克斯威風站崗「意外變石獅雕像」　媽笑：後面關公害..

9成人都做錯！泡湯敷面膜吸進更多精華

180天不休假的拼命三娘 ！PMU 魔術真髮＆NP..

中日會長盃／台灣球員身材佳　東東京、關西皆敗大理

中職／相信土投戰力、兄弟簽洋砲　領隊：仍會找洋投

HBL／5年前同一天輸南湖　泰山難破外卡魔咒

對著郭富城喊「黎明」求合照　天王紳士反應被讚爆！

SBL／史密斯期末考被當？　富邦勇士15分差取4連..

「4張預報圖」秒懂明壅塞路段、時段！高公局：走3替..

寒流籠罩南韓！4歲童幼稚園遭「巨型冰柱砸腦」　頭骨..

企排／明星賽客串教練還秀殺球　楊孟樺：感覺很爽

寵物動物熱門新聞

曾嗆丟狗！4年後阿嬤親手釘木床

彈簧貴賓「3段式跳躍」　網看傻

乖貓等媽上床「累到融化」黏門邊

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男..

前主人沒空陪牠　汪被丟收容所蹲..

愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她見屍..

男搭船收漁網　突遭謎之黑爪拖入..

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

傻喵睡在車後斗　傻傻被載到苗栗

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

喵偷吃青菜　近看嚇壞：屁屁不熱..

臉頰狂磨蹭！貓貓打擾弟弟做功課

待宰公牛變成這家人的「毛小孩」

讀者迴響

熱門新聞

曾嗆丟狗！4年後阿嬤親手釘木床

彈簧貴賓「3段式跳躍」　網看傻

乖貓等媽上床「累到融化」黏門邊

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男..

前主人沒空陪牠　汪被丟收容所蹲..

愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她見屍..

男搭船收漁網　突遭謎之黑爪拖入..

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

傻喵睡在車後斗　傻傻被載到苗栗

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

喵偷吃青菜　近看嚇壞：屁屁不熱..

臉頰狂磨蹭！貓貓打擾弟弟做功課

待宰公牛變成這家人的「毛小孩」

躲車底狂叫　7警趴地撈出萌毛球

最新影片

更多

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活彈起來

吃飯咬「奶嘴」再出新招　奴才腿當彈跳板變噴射貓咪

失智柴吃藥苦到蹭腳、流口水　飼主：媽媽跟我聊到牠的後事

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面