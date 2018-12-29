鬆獅犬排隊等上車…　聽司機一句話眼角泛淚落寞走回去

▲等等我啊！我也要上車。（圖／網友松伯授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

隊伍中怎麼有隻「毛毛的」！鬆獅犬「胡迪」這天和爸拔松伯一起散步回家，途中有台遊覽車停在馬路上，沒想到牠看到後也跑去參一腳，想要跟著隊伍一起上車，不管爸拔怎麼呼喊就是不願回來。這時司機跟胡迪說不能搭這台車，才讓牠泛著淚光落寞地走回去。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲最喜歡搭巴士出去玩了！

畫面中可以看到，胡迪一臉雀躍排隊等上車，愉快的心全寫在臉上，熱情的牠還跑去跟民眾打招呼，不停在別人腳邊磨蹭撒嬌，有阿公看到後笑說，「你也想去啊！怎麼那麼可愛。」無奈的是，胡迪不能搭這台車，可是一心想出去玩的牠，也不管爸拔怎樣哄騙就是不願離去，直到聽到司機伯伯說自己不能搭車後，才皺著眉頭走回去，哀傷地目送車子離開。松伯也提到，「阿公阿嬤都很喜歡胡迪，沒有因為被耽誤時間而生氣，反而開玩笑地說，下次要跟胡迪一起出去玩。」

▲胡迪跟鴨子先生感情很好。

▲爸拔時常帶胡迪出去遊山玩水，留下美好回憶。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，許多網友看完照片後逗趣留言表示，「 讓他一起去玩啊！」、「真的不能帶我去嗎？罷拖」、「好可愛」、「下次我也要跟你搭」、「阿公：乖孫阿公在帶好吃的回來給你嘿」、「好萌的畫面」、「不哭不哭眼淚是珍珠」。

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▲最萌7-11店長就是我。



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