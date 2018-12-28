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彼得兔真實版！主人親手製作全身行頭　兔寶帥翻整個IG界

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▲Puipui的衣服都是主人自己動手做的。（圖／嵌入自IG／mumitan）

寵物小組／綜合報導

「彼得兔」是英國女作家波特小姐（Helen Beatrix Potter）在1902年出版的童書《彼得兔的故事》創造的角色，她是為了鼓勵一個臥病在床的小男孩，透過彼得兔傳達許多有意義的人生價值觀，而現實生活當中，也有一隻宛如是「彼得兔本尊」的兔子，在社群網路上非常有名。

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這隻兔子是名叫Puipui（ぷいぷい）的荷蘭垂耳兔，牠的主人是一個多才多藝的日本女生，最喜歡做的事情就是為Puipui製作各種美麗的衣服，然後再用心為牠搭配穿搭，拍攝情境穿搭照，時而穿上小襯衫嘴裡叼著紅蘿蔔，Cosplay正版彼得兔，時而又穿上睡衣，趴在特製的睡床上賴床。

可愛的Puipui在主人用心經營之下，很快就變成IG界網紅兔，擁有8.8萬粉絲，還曾經接過代言，萌憨形象擄獲不少人心。可惜8歲的Puipui在11月20不幸因心臟病而離世，主人在IG傷心宣布噩耗，她說「Puipui帶來了許多美好的邂逅，我還有很多尚未發表的牠的可愛照片，未來還會持續在這裡更新一下子，如果不介意的話，歡迎大家隨時再來看牠。」

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關鍵字： 日韓風日本兔子垂耳兔彼得兔

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