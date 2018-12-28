貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

▲咕嚕的風采都被後方男子淡定表情給搶走。（影／網友陳竑廷授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這喵是不是壞掉了！8個月大的貓咪「咕嚕」，這天吃飽後化身鋼管女郎，在貓台上跳著自己發明的舞步，再搭配上浮誇表情，搞笑行徑讓人不禁懷疑主子到底嗑了多少，有趣的是，前面的貓在賣力跳舞，後方友人卻淡定看電視，形成強烈反差。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲表演專業，表情更是到位。

爸拔陳竑廷受訪時表示，「每次吃飽後，咕嚕的心情就會特別嗨，平常只會在家亂衝亂撞，這次不曉得哪根經不對，竟然跳起舞來。」影片中可見，貓咪的舞姿充滿喜感，舞步也相當豐富，幾乎1秒就會變換一個動作，渾身充滿舞蹈細胞的牠不僅表演專業，表情更是到位。好笑的是，前面表演藝人「咕嚕」賣力跳舞，後方朋友不僅不捧場，還一副毫無興趣的感覺，根本就是兩個不同世界。

▲本喵還是有正常的時候。

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影片上傳後，吸引不少網友重複撥放，還有人在底下留言笑說，「跳起來！」、「後面：可是我無興趣看」、「無限重播中」、「看我狂野的姿態～搖咧搖咧搖咧」、「 整隻ㄎㄧㄤ掉」、「舞力對決交給你主演了」、「給我個舞臺，我讓你爺爺站起來」、「尾牙來一下」、「戲好多」。

▲咕嚕最喜歡毛怪了！

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