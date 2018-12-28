ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

姐姐上海出差！　柴柴視訊眼角泛淚…對螢幕「嚶嚶叫」：好想你

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲柴犬HEARO。（圖／網友Jackey Wu授權提供）

好窩心的畫面。（圖／網友Jackey wu授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

看到這畫面心都融化了！這天姐姐因為工作出差去上海，讓平常對自己不理不睬的柴犬HERO，聽到熟悉的聲音後，就跑過來坐著乖乖視訊，活繃亂跳的牠視線從未離開過螢幕，小嘴巴還不停「嚶嚶叫」，彷彿是說，「我好想你」，因為太思念姐姐，汪汪還發出低鳴哭聲；姐姐不捨表示，「好想抱抱你。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬HEARO。（圖／網友Jackey Wu授權提供）

汪：好想你喔！

照片中，HERO露出久違笑容，看著鏡頭許久未見的姐姐，想念的心全寫在臉上，還不停隔空翻肚撒嬌，當姐姐問愛犬有沒有想我時，汪汪激動地「凹凹叫」回應，長達10分鐘的視訊，汪汪全程緊盯姐姐，深怕還要很久才會再看到，掛掉電話後，原本開心的牠，落寞地趴在客廳，眼角還泛著淚光，聽到「明天再跟姐姐視訊」，才高興地搖著尾巴。事實上，賊頭賊腦的HERO平常最喜歡欺負姐姐，所以這次願意坐下來視訊，讓一旁拍攝的哥哥Jackey wu大感不可思議。

▲柴犬HEARO。（圖／網友Jackey Wu授權提供）

汪汪陽光般的笑容。

聰明的HERO還會在有人回家時，咬著拖鞋要給你穿，第一次Jackey wu還以為是巧合，久而久之發現愛犬會這項才藝。親人的柴柴個性像里長伯一樣，走到哪都要跟別人打招呼，附近店家都認識牠有時還會請吃肉乾，Jackey wu笑說，「下次要不要真的出來選里長。」

▲柴犬HEARO。（圖／網友Jackey Wu授權提供）

以為在拍電影嗎XD。

照片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」，許多網友被柴柴真性情給圈粉，紛紛表示，「小柴一定也想姐姐了」、「姐姐沒白疼啦」、「太可愛了吧」、「怎麼教的！那麼厲害～」、「我家都不跟我視訊QQ」、「這柴也太專業了吧！我笑死」、「別人家的柴總不會讓我失望」、「好窩心的感覺」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴犬HEARO。（圖／網友Jackey Wu授權提供）

HERO喜歡跟別人撒嬌。

▼更多精彩影音

關鍵字： 柴犬嚶嚶叫凹凹叫視訊出差

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

溫柔聖伯納犬憨厚臉站路旁...　女孩悄悄靠近「姆啊」親一下

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

農場見毒蛇！地板掀開...底下35條「粗大響尾蛇狂..

狼犬狂啃「私密物」　主人尷尬錄影：那不是潔牙骨....

狗寶寶體虛撐4天亡！狗媽媽「淚眼刨土」：快醒醒　網..

撿到幼熊帶回家當寵物養！　41歲獵人被咬死「吃到剩..

愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她秒崩潰：我的豆豆啊　狗肉..

美喵睡覺「肚皮好熱鬧」　波浪式滾動嚇壞網：第一次看..

屠宰場看到毛孩被剝皮屠殺　女飼主崩潰「我的狗」遭肉..

小主人被爸打屁屁！　暖金霸氣「一把抱住」：我保護你..

司機下貨中…車後斗探出貓頭「一臉剛醒」：X！睡過頭..

朋友不信！飼主神筆畫「床上敷出一顆蛋」　貓奴看了秒..

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活..

無須冬眠也要幫寵物龜過冬！她分享自家經驗：保暖+濕..

貪吃喵偷咬山茼蒿好享受　馬麻煮麵：火要燒屁屁啦

呆萌柴「顧抓癢」玩具被媽偷　回頭驚恐狂找網笑：太可..

電視兒童迷你柴歪頭盯電腦　學習「認識牙齒」：好難啊..

呆萌歐告學握手坐原地傻看　資優柴「狂伸手」卻遭媽拒..

「獨腳汪」爬地板找媽討摸摸　結局讓網友崩潰：還我眼..

兄控阿金拍照亂入「sen tree pay」 柴無..

養出公主病汪！老爸按摩拿起肉球狂吸：拿罐罐結帳有濕..

玉米梗整根吞下去！手術「完美拿出」　還有汪汪肚裡藏..

粉裙歐告攤前賣萌　老闆招待「百元雞肝」現吃…再打包..

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

狗狗以為出門玩卻遭棄拒門外　現在幾百個人搶著領養牠

姐姐上海出差！　柴柴視訊眼角泛淚…對螢幕「嚶嚶叫」..

進..來..坐！中分貓蹲門口「冏冏臉攬客」　網哭：..

3個月大就來店裡...玳瑁姐妹店長取名「買一送一」..

叮咚麵包出爐！米克斯從房間「叼襪襪」衝來交換：一份..

提袋狂扭！她偷帶小豬上火車被攔　求情「是我的孩子」

不要被塞車影響遊興　大溪警分局執行2019元旦連假..

【人雲亦云】單厚之／葉俊榮突襲「插管」！民進黨止的..

老公缺席產檢　悍妻連巴頭2次「拆後照鏡、踹車窗」

腸病毒小孩退貨請假被念　台灣父母研發居家照顧險免看..

室內跳傘、50米高空彈跳！跟世界最快飛人體驗極限新..

江宏傑出賣老婆床照！福原愛「真面目」曝光　網大驚：..

泰國網紅「低成本Cosplay」水行俠　玉米當六塊..

財訊／一場關鍵董事會　埋下沈振來堅辭火種

犯錯下屬「只能吃麵包配水」…美軍明年廢除過時懲戒措..

于美人跨年「整兒女」PK廚藝　笑虧「元旦不要烙賽」

寵物動物熱門新聞

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男..

愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她見屍..

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

狗寶寶撐4天亡！狗媽媽淚眼刨土..

棕熊當寵物　把主人「吃到剩骨」

曾嗆丟狗！4年後阿嬤親手釘木床

睡覺肚皮好熱鬧　波浪滾動嚇壞網

毛孩被剝皮屠殺　女飼主崩潰：我..

奴才神筆畫「床上敷出一顆貓蛋」

小主人被打屁屁！暖金霸氣一把抱

領養後對比！憨萌汪變崩壞老油條

傻喵睡在車後斗　傻傻被載到苗栗

柴顧抓癢玩具被偷　回神傻眼狂找

躲車底狂叫　7警趴地撈出萌毛球

讀者迴響

熱門新聞

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男..

愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她見屍..

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

狗寶寶撐4天亡！狗媽媽淚眼刨土..

棕熊當寵物　把主人「吃到剩骨」

曾嗆丟狗！4年後阿嬤親手釘木床

睡覺肚皮好熱鬧　波浪滾動嚇壞網

毛孩被剝皮屠殺　女飼主崩潰：我..

奴才神筆畫「床上敷出一顆貓蛋」

小主人被打屁屁！暖金霸氣一把抱

領養後對比！憨萌汪變崩壞老油條

傻喵睡在車後斗　傻傻被載到苗栗

柴顧抓癢玩具被偷　回神傻眼狂找

躲車底狂叫　7警趴地撈出萌毛球

扯爆繳費單獨留這塊　柴低頭反省

最新影片

更多

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活彈起來

無須冬眠也要幫寵物龜過冬！她分享自家經驗：保暖+濕度

貪吃喵偷咬山茼蒿好享受　馬麻煮麵：火要燒屁屁啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面