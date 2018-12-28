姐姐上海出差！　柴柴視訊眼角泛淚…對螢幕「嚶嚶叫」：好想你

▲好窩心的畫面。（圖／網友Jackey wu授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

看到這畫面心都融化了！這天姐姐因為工作出差去上海，讓平常對自己不理不睬的柴犬HERO，聽到熟悉的聲音後，就跑過來坐著乖乖視訊，活繃亂跳的牠視線從未離開過螢幕，小嘴巴還不停「嚶嚶叫」，彷彿是說，「我好想你」，因為太思念姐姐，汪汪還發出低鳴哭聲；姐姐不捨表示，「好想抱抱你。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲汪：好想你喔！

照片中，HERO露出久違笑容，看著鏡頭許久未見的姐姐，想念的心全寫在臉上，還不停隔空翻肚撒嬌，當姐姐問愛犬有沒有想我時，汪汪激動地「凹凹叫」回應，長達10分鐘的視訊，汪汪全程緊盯姐姐，深怕還要很久才會再看到，掛掉電話後，原本開心的牠，落寞地趴在客廳，眼角還泛著淚光，聽到「明天再跟姐姐視訊」，才高興地搖著尾巴。事實上，賊頭賊腦的HERO平常最喜歡欺負姐姐，所以這次願意坐下來視訊，讓一旁拍攝的哥哥Jackey wu大感不可思議。

▲汪汪陽光般的笑容。

聰明的HERO還會在有人回家時，咬著拖鞋要給你穿，第一次Jackey wu還以為是巧合，久而久之發現愛犬會這項才藝。親人的柴柴個性像里長伯一樣，走到哪都要跟別人打招呼，附近店家都認識牠有時還會請吃肉乾，Jackey wu笑說，「下次要不要真的出來選里長。」

▲以為在拍電影嗎XD。

照片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」，許多網友被柴柴真性情給圈粉，紛紛表示，「小柴一定也想姐姐了」、「姐姐沒白疼啦」、「太可愛了吧」、「怎麼教的！那麼厲害～」、「我家都不跟我視訊QQ」、「這柴也太專業了吧！我笑死」、「別人家的柴總不會讓我失望」、「好窩心的感覺」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲HERO喜歡跟別人撒嬌。



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