馬拉松最萌亮點！歐告陪爸「燦笑跑全馬」　跑友搶拍：牠們好乖

▲2隻米克斯陪著飼主跑全馬成為民眾焦點。（圖／網友陳佩玲授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

屏東「萬丹紅豆馬拉松」23日盛大展開，一名飼主參賽時不忘帶上家裡的毛寶貝，將2隻黑狗分別戴上名牌，跟上隊伍跑完全馬。畫面中，「黃黑糖」與「黃饅頭」乖巧的跟在爸拔身後，沿路不忘對著參賽者露出燦笑，瞬間萌暈一票跑友！

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▲▼黑糖和饅頭兩兩並行跟在爸拔身邊。

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畫面中可以看到，一名裸上身的飼主帶上鴨舌帽和太陽眼鏡，腳下穿鮮豔的藍色夾腳拖鞋，身旁跟著2隻毛色黑到發亮的米克斯，分別掛上名牌「黃黑糖」與「黃饅頭」，跟著隊伍燦笑前進。拍到照片的的網友陳佩玲表示，當天去看馬拉松賽程，意外發現牠們陪爸爸一起跑，「狗狗一路上不亂跑也不亂叫，都乖乖的跟著主人跑全馬，人氣超旺的，很多跑友都停下來和牠們合照呢！」

▲▼不少跑友停下來搶和照。

事後她將照片分享到「屏東縣萬丹鄉交流地」之後吸引千名網友狂讚，「牠們真的太可愛了」、「聽話的好孩子」、「很可愛也不會打擾其他參賽者，自己也可以運動到」、「主人真會教，又很守規」、「重點是主人穿拖鞋在跑步真厲害」、「亮點是爸爸穿夾腳拖」、「我有看到他們！好像看到偶像的感覺哈哈哈」。

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