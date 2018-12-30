黑面汪無辜臉超療癒❤　5年後「8+9流氓痞樣」媽看了嘆氣...

▲米克斯「仔仔」小時候非常可愛。（圖／有點毛毛的／飼主Mosquito Lo‎Ｘ提供。）



寵物小組／綜合報導

2018年毛孩驚喜包系列看得不過癮嗎？那麼這隻可愛的黑面汪絕對可以滿足你！臉書社團「有點毛毛的」有則貼文日前吸引大批網友熱議，內容是米克斯「仔仔」小時候的模樣非常可愛，汪汪的大眼讓人看了超療癒，不過現在5歲的牠外型上有了些許的改變，就連馬麻也感嘆「懷念的小時候」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Mosquito Lo在社團中PO出2張照片並寫道，「小時候真的是太可愛了......回不去的小時候啊......」。第1張照片可見，小時候的仔仔只有臉是黑的，其他身體部位都是土黃色的；只見牠身型迷你、水汪汪的大眼看著鏡頭，可愛又無辜的表情讓人看了印象深刻。

▲長大後除了牙齒的部分，其他沒太大改變。（圖／有點毛毛的／飼主Mosquito Lo‎Ｘ提供。）



而第2張則是仔仔長大後的生活照，可以看到牠身上的毛色幾乎沒有太大變化，一樣是只有臉部有塊黑色的印記，另外眼神也無什麼改變，依舊圓圓又大顆的，看起來超會放電。唯一改變太多的，應該就是仔仔的牙齒，小時候從外觀還看不出來，但長大後似乎有點暴牙。

米克斯仔仔的驚喜成長照分享不到一周，就累積了2多個按讚數，許多人都在底下紛紛留言說，「崩壞後也很喜感啊」、「都好可愛哦～有8+9的牙耶」、「長大後反而更厚道了哈哈！還是很可愛」、「一切都是牙齒的問題」、「時間真是殺豬刀」、「長大變流氓哦？真可愛的反差萌」、「這是特色，而且可愛又療癒」。

▲仔仔前陣子被抓去剃毛，回家後感到委屈，眼泛淚光去找阿嬤哭。（圖／網友Mosquito Lo‎Ｘ提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



值得一提的是，目前5歲的可愛的仔仔是隻貪玩狗，個性非常俗仔，被罵的時候就裝委屈，一知道風頭過了，立馬恢復平日的機車臉。媽媽笑說，「牠也很會看臉色，我不在家，就去找我爸媽撒嬌，我回來就黏在我身上。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

仔仔相關報導：

暴牙汪剃毛好委屈！「眼睛泛淚」找阿嬤哭：毛毛沒了...

更多精采影音：

