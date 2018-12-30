ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

黑面汪無辜臉超療癒❤　5年後「8+9流氓痞樣」媽看了嘆氣...

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

萌汪無辜臉→流氓樣，媽看了嘆氣！（圖／有點毛毛的／飼主Mosquito Lo‎Ｘ提供。）

▲米克斯「仔仔」小時候非常可愛。（圖／有點毛毛的／飼主Mosquito Lo‎Ｘ提供。）

寵物小組／綜合報導

2018年毛孩驚喜包系列看得不過癮嗎？那麼這隻可愛的黑面汪絕對可以滿足你！臉書社團「有點毛毛的」有則貼文日前吸引大批網友熱議，內容是米克斯「仔仔」小時候的模樣非常可愛，汪汪的大眼讓人看了超療癒，不過現在5歲的牠外型上有了些許的改變，就連馬麻也感嘆「懷念的小時候」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Mosquito Lo在社團中PO出2張照片並寫道，「小時候真的是太可愛了......回不去的小時候啊......」。第1張照片可見，小時候的仔仔只有臉是黑的，其他身體部位都是土黃色的；只見牠身型迷你、水汪汪的大眼看著鏡頭，可愛又無辜的表情讓人看了印象深刻。

萌汪無辜臉→流氓樣，媽看了嘆氣！（圖／有點毛毛的／飼主Mosquito Lo‎Ｘ提供。）

▲長大後除了牙齒的部分，其他沒太大改變。（圖／有點毛毛的／飼主Mosquito Lo‎Ｘ提供。）

而第2張則是仔仔長大後的生活照，可以看到牠身上的毛色幾乎沒有太大變化，一樣是只有臉部有塊黑色的印記，另外眼神也無什麼改變，依舊圓圓又大顆的，看起來超會放電。唯一改變太多的，應該就是仔仔的牙齒，小時候從外觀還看不出來，但長大後似乎有點暴牙。

米克斯仔仔的驚喜成長照分享不到一周，就累積了2多個按讚數，許多人都在底下紛紛留言說，「崩壞後也很喜感啊」、「都好可愛哦～有8+9的牙耶」、「長大後反而更厚道了哈哈！還是很可愛」、「一切都是牙齒的問題」、「時間真是殺豬刀」、「長大變流氓哦？真可愛的反差萌」、「這是特色，而且可愛又療癒」。

▲暴牙汪剃毛好委屈！「眼睛泛淚」找阿嬤哭：毛毛沒了...（圖／記者林韋辰攝）

▲仔仔前陣子被抓去剃毛，回家後感到委屈，眼泛淚光去找阿嬤哭。（圖／網友Mosquito Lo‎Ｘ提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

值得一提的是，目前5歲的可愛的仔仔是隻貪玩狗，個性非常俗仔，被罵的時候就裝委屈，一知道風頭過了，立馬恢復平日的機車臉。媽媽笑說，「牠也很會看臉色，我不在家，就去找我爸媽撒嬌，我回來就黏在我身上。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

仔仔相關報導：

暴牙汪剃毛好委屈！「眼睛泛淚」找阿嬤哭：毛毛沒了...

更多精采影音：

關鍵字： 有點毛毛的米克斯黑面汪無辜臉流氓樣

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

好討厭！ 萌喵一臉猙獰吃藥　網融化：好想養這隻貓 ♥

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／嗆養狗就載去丟！4年後阿嬤「親手釘木床」寵柴：..

農場見毒蛇！地板掀開...底下35條「粗大響尾蛇狂..

彈簧腿發威！貴賓上沙發「3段式跳躍」　網看傻：汪界..

前主人沒空陪牠…甜美汪被丟收容所蹲7年沒人要　牠還..

愛犬「開腸吊掛」屠宰場！她秒崩潰：我的豆豆啊　狗肉..

河童現蹤？男子搭船收漁網　突遭「謎之黑爪」秒拖入水..

待宰公牛變成這家人的「毛小孩」　偷吃聖誕樹連汪都傻..

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴

狼犬狂啃「私密物」　主人尷尬錄影：那不是潔牙骨....

煎熬28公里沿路哭　7暖警「趴地擺梅花陣」車底撈出..

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活..

成都貓熊玩菜刀不斷蹭臉　遊客嚇壞狂呼：快扔掉！

想舔毛的虎斑VS不想被舔的夥伴　雞婆貓惱羞：是不是..

不知被丟棄忠犬原地等半年　網友心疼：請給牠愛跟照顧

貓咪忘情「吸草香」兔傻眼　網噴笑：放開那隻兔子！

螢光棒甩起來!汪汪要嗨翻全場!

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」..

天堂VS地獄 歐告大啖零食　米克斯當雕像網笑：當機..

想領養貓門外就喵喵叫　雨中找3天成功收編「小霸王」

驚見「粉紅豹紋毯」伸舌頭喝水　汪包緊緊：好冷喔…

搓完肚肚按鼻子～　倉鼠睡夢中啟動「振動模式」狂抖

奴才想「吸一口」　黑喵森氣氣「腳掌踹臉」：逆奏凱～

黑面汪無辜臉超療癒❤　5年後「8+9流氓痞樣」媽看..

選手苦練跆拳道教練在睡覺！　喵自備「尾巴黑帶」翻肥..

吸貓電話亭防風雨！　胖貓露軟綿肚「睡成條狀」萌暈萬..

4浪浪塞醫院門口搖尾乖等　街友爸自己餓也先讓牠們吃..

柴柴爽按摩臉被擠變形　網友見「亮點」哭了：好像有味..

瘦浪貓被蜂螫成「包子臉」　取名「罔市」改運變傲嬌肥..

安那曬豐滿上圍被張惠妹關切！　跨年夜封奶？她傻萌回..

言承旭回應了！　與田家達同居5天…公開「2人真實關..

公鹿尼克本季兩度衝突　坎特暗諷字母哥是金童

SBL／不想再單洋將了！　麥班達期待NBA資歷強森..

厄文暖心施予遊民7200元　謙稱只想回饋與治癒世界

小歪被爆懷孕「挑釁男友正宮」　苦主友人轟：根本自導..

洛基《復仇者》遭黑6年正式洗白！漫威證實：他被薩諾..

不准在IG追蹤我老婆！　肯伊吃醋…發火「狂譙德瑞克..

首次質詢不會學王世堅帶道具　呱吉酸「那樣有點可笑」

學姐黃瀞瑩現身信義區　「一秒變服務生」民眾搶拍合照

寵物動物熱門新聞

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

80KG高加索「靜音模式」討肉..

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

陪爸跑全馬　2汪跟隊伍燦笑奔走

11浪貓霸占停車場　只睡粉色跑..

低頭看踏板「狗咧？」轉頭傻爆眼

彼得兔真實版！主人親手製作全身..

鬆獅排隊上車　司機一句話讓牠Q..

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

柴臉狐狸闖民宅　猛抓門笑翻屋主

拼4年不孕　她愛心收養到招弟貓

柴寶憋尿！　爸抱懷中怪聲哄解放

貓咪賣力跳舞　網笑：後方男子好..

讀者迴響

熱門新聞

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

80KG高加索「靜音模式」討肉..

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

陪爸跑全馬　2汪跟隊伍燦笑奔走

11浪貓霸占停車場　只睡粉色跑..

低頭看踏板「狗咧？」轉頭傻爆眼

彼得兔真實版！主人親手製作全身..

鬆獅排隊上車　司機一句話讓牠Q..

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

柴臉狐狸闖民宅　猛抓門笑翻屋主

拼4年不孕　她愛心收養到招弟貓

柴寶憋尿！　爸抱懷中怪聲哄解放

貓咪賣力跳舞　網笑：後方男子好..

雞逃出雞舍和12貓生活竟學會這..

最新影片

更多

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活彈起來

成都貓熊玩菜刀不斷蹭臉　遊客嚇壞狂呼：快扔掉！

想舔毛的虎斑VS不想被舔的夥伴　雞婆貓惱羞：是不是想被貓幾拳

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面