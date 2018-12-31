天天來等魚湯喝！流浪貓靜靜趴攤位　網友讚：主子很識貨喔

▲老闆說牠是流浪貓...天天來這邊等著喝魚湯！（圖／粉專《彼克蕾友善咖啡館》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

鱸魚湯太香～惹得喵星人聞香而來！經營寵物友善餐廳的老闆娘葉小豬，日前經過文昌廟時，意外發現「現煮鱸魚湯」的攤子後方，有隻可愛的喵星人。瞧牠深情款款地等候鮮美魚湯，當場笑到不行，並把這幕搞笑樣給拍下，上傳到貓咪社團引發討論。

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照片中，老闆忙錄地在前面煮湯，後方有隻流浪貓靜靜趴著。葉小豬關注的行為，讓老闆注意到她。「老闆看到我們對那隻貓非常感興趣，就說這隻貓天天來等魚湯喝，因為老闆酷酷的我們沒有再多聊，所以也不清楚老闆有沒有餵食，只知道兩人相處融洽！」

葉小豬說，「要離開的時候，我還回頭跟老闆說『牠是招財貓喔！』老闆也笑了一下。」葉小豬將巧遇小貓的狀況分享至貓咪社團，網友紛紛大讚主子超識貨，也稱讚「好心的老闆，生意興隆」、「收編當店貓，生意好到爆。」、「真聰明知道哪裡有好吃的」、「貓咪情深款款的望著老闆，很有愛的畫面」。

葉小豬的貼文也意外釣出認識此貓貓的網友。葉小豬笑說，「很開心看到有網友留言，得知那隻貓咪在附近流浪許久，天天都有美食可以吃，感覺生活上過得很愜意，附近鄰居對牠也非常好，是個幸福的浪孩。」

▲有網友說這隻貓貓叫做小花！



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