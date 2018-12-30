2018年石虎9死4傷　「小草」野放1個月同路段遭輾斃

▲石虎「小草」照顧近4個月才康復，野放不到1個月就遇害。（圖／高工局提供）



寵物小組／綜合報導

石虎是台灣僅存的本土貓科動物，然而在2018年就有至少9隻離開這個世界，受傷的則至少4隻，而這些只是被人發現的部分。其中1月9日遭輾斃的「小草」曾在4個多月前被救傷，沒想到魂斷痛個路段。目前台灣石虎僅剩大約500隻，因而保育維持數量更是首要的事。

今年離開的石虎有紀錄的至少有9隻，包括1月9日命喪國道3號224.6K的小草，牠2017年8月30日就曾被車撞上，由特生中心野生動物急救站醫治，12月7日再野放到安全的山區，沒想隔1個月再見已經成了殘破的遺體。另外還有一隻石虎1月17日在苗栗造橋遭路殺。

▲苗縣府野放4隻闖雞舍的石虎。（圖／苗栗縣政府提供）



3月13日台中有隻雄性石虎遭輾斃，特生中心專家從牙齒、前肢狀況判斷，該石虎疑似有人飼養過。3月17日則是一隻還在哺育期的石虎媽媽遭捕獸鋏夾傷，在特生中心接受醫療照顧，5月7日則有另一隻石虎在苗栗後龍鎮遭撞死亡，疑似試圖穿越苗29線喝水不幸遇害。

▲小石虎即時CPR救活。（圖／烏眉派出所警員李建國授權提供）



另外7月就至少有3隻石虎傷亡，苗栗縣三灣鄉有隻石虎7月3日被輾斃，當時遺體頭部破裂，嘴部和耳朵出血，經過的農民擔心再被輾壓，先行移到路邊並通報相關單位。7月15、16日則有一死一傷，15日的小石虎被派烏梅派出所員警CPR2分鐘救起，相隔不到12小時另一隻在苗52縣道被發現死亡。

▲石虎發報器發出逼逼聲，姜博仁到現場發現遺體。（圖／野生動物專家姜博仁提供）



11月24日適逢台灣九合一大選，一隻石虎身上的發報器傳出「快速逼逼聲」，這個聲音是發報器靜止8小時以上判定「死亡」而發出的，野聲環境生態顧問公司負責人姜博仁到現場搜尋，希望只是發報器脫落，遺憾真的找到口鼻含血的石虎遺體。

12月3日與7日各有一隻石虎遭路殺，包括西濱快速道路苗栗後龍段的雌性幼年石虎，還有造橋台13甲線的年輕公石虎。值得一提的是，18日有民眾在新竹飛鳳山發現遭捕獸鋏夾傷的石虎，這也是在新竹的第一筆紀錄，而苗栗一處雞舍一夜被咬死5隻雞，才發現兇手竟然是石虎，而且已經懷孕2周，會野放回山林待產。

▲新竹第一次有石虎的紀錄，更難得的是「牠活著」。（圖／翻攝黃正彪臉書）



姜博仁曾說，每年將近10隻石虎遭路殺，「雞舍衝突」也是喪命原因。2017年共有13隻石虎死亡，2018年「看得見」的傷亡數量為9死4傷，然而「看不見的」或許還有更多。石虎是台灣僅存的本土貓科動物，數量約剩500隻，許多人看到問題的嚴重性，苗栗縣政府斥資8000萬在卓蘭蓋「石虎公園」，就被砲轟是「剷了棲地蓋紀念碑」，反彈聲讓興建計畫暫時停工。

▼石虎造型公園覆蓋了原本的天然綠地。（圖／記者黃孟珍翻攝）

