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教堂鍊住18隻汪…鍊子短到只能永遠站著　沒有水也沒食物

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲可怕的教堂用超短的鍊子把狗鍊在柱子上。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

世界上發生的許多虐待動物事件，都讓人痛心並感到疑惑，到底這些動物做了什麼事情，讓牠們被如此對待？羅馬尼亞最近發生狗狗虐待事件，地點就在當地的教堂，令人感到不可思議。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

動物救援團體「Barking Mad Dog Rescue」的兩位志工，在當地市政廳附近發現一個可疑的教堂，他們要求教堂人員開門讓他們進去檢查，震驚發現教堂的院子裡有18隻非常瘦小的狗狗，分別被鍊在院子裡的柱子上，離譜的是，這些鍊子都太短了，以至於牠們無法坐下或躺下，只能永遠站著，而且連水和食物都沒有。

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲教堂牧師說他不知道怎麼照顧，只會在每個禮拜一和四餵食。

儘管這些狗狗遭到了明顯的虐待，但當牠們看到志工接近時，表情都亮了起來，就像看到了救星一樣。教堂牧師說他從街上把狗救回來，但並不知道該怎麼照顧牠們，只在每周一和四放飯，也因此這些狗都非常飢餓，而且渴望得到愛和關注。

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「Barking Mad Dog Rescue」立刻決定雖然收容所內的收容空間並不夠，但他們願意興建新的狗舍，就為了容納這些悲慘的狗，現在受到良好的照顧，牠們都表現得很好，等到身體都恢復了，再接受接種疫苗並絕育，接下來就要開始為牠們尋找完美的永遠的家。

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲獲救的狗狗們整理乾淨，準備找新家了。

關鍵字： 羅馬尼亞收容所虐待動物汪星人

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