打開濃濃冬瓜味！狗奴半年收集指甲：不知道牠可陪多久

▲這罐獨一無二的空氣瓶，打開是冬瓜味。（圖／網友林昱伶‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

這是一瓶來自新北市的狗腳味！飼主林昱伶飼養一隻5歲大的狐狸犬「米米」，可愛的媽媽非常迷戀寶貝的「腳味」，花了半年時間收集米米指甲，只要在外面想到米米，就可以打開聞一聞，濃厚的腳香味瞬間充斥鼻尖！媽媽笑說，「我覺得很香～是冬瓜味！但老公覺得超濃郁...臭臭。」

「如果拿到谷關空氣瓶不知道要做什麼的話，可以推薦給狗奴們！」媽媽如此笑說！其實會蒐藏米米的指甲，背後有個暖心原因。媽媽說，「因為不知道寶貝可以陪伴我們多久。雖然牠還很年輕，所以想蒐集一些跟牠有關的事物。有些人會做成骨灰項鍊，或是保留牙齒等，我想要有個懷念的東西，忽然覺得指甲是個不錯的選擇～」同時媽媽也藉由此事，提醒自己該幫牠剪指甲囉！

▲米米是媽媽認養而來的汪星人！



米米不是非常純的狐狸犬，小時候被好心人撿到，媽媽再透過網站認養到牠。「當時牠已經懷孕，生了2公2母，幸好都被認養光，米米現在也有結紮了！」

媽媽將收集指甲的事情分享到米克斯社團，網友紛紛在底下留言，「怎麼有一根感覺特別長」、「這是盧秀燕的清新空氣瓶嗎XD」、「一整瓶冬瓜味XD」、「我也愛腳味，每天都要聞」、「 你這個拿出來會比空氣罐搶手很多喔！XD」、「哇這太棒了吧！我也要做一瓶以後出國出遠門都隨身攜帶！」

▲米米還有一位可愛的小主人！媽媽呼籲大家，「有生孩子也是可以養毛孩的唷！」

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