貓咪有天然體香…極品貓香前5名　看看你家喵皇第幾名..

▲極品貓香第5名，襤褸貓（圖／翻攝自維基百科）

寵物小組／綜合報導

貓咪會自行除臭，習慣每天都要舔遍自己全身，保持身體全面芳香，而這也是貓咪和狗狗的最大不同之處，作為貓咪的飼主並不需要特別為牠們美容。不過你知道各種不同的貓咪品種當中，哪種貓咪的體香最濃郁嗎？（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

極品貓香第5名，襤褸貓。這是一種大型貓，是非常新的美國品種，在1994年由布偶貓配種而成，個性非常親人，毛皮中長度、有各種顏色，相較其他品種貓咪，襤褸貓大約4歲才完全成熟，壽命也非常長。

▲極品貓香第4名，孟買貓。

這是一款緬甸貓和美國黑色短毛貓培育而成的小型貓，全身從腳掌﹑毛皮到鼻子都是黑色。性格溫柔，也需要人陪伴，非常適合有兒童和老人的家庭。

▲極品貓香第3名，挪威森林貓。

這是一種源自於挪威森林的貓咪，最特別的地方是牠們是唯一擁有雙層被毛的貓種，也因此不容易沾濕，非常容易打理自己。

▲極品貓香第2名，阿比西尼亞貓。

傳說牠們是古埃及貓咪的後代，同時也是美國最受歡迎的貓咪品種，愛乾淨的阿比西尼亞貓，如果沒有貓砂盆，牠們也會再找尋乾淨的地方上廁所，也因此身上總是非常芳香。

▲極品貓香第1名，布偶貓。

是體型最大﹑最重的家貓之一，因為個性溫順、抱起來就像布偶一樣而得名，雖然是長毛貓，但掉毛情況並不明顯，是愛乾淨的貓奴的最佳選擇。

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