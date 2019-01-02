柴柴坐床鋪度估...下秒伴隨慘叫「高處綜藝摔」　全家定格3秒

▲柴柴打瞌睡突然表演高處綜藝摔。（圖／網友Eddie Chen授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

一個洛地讓大夥兒都醒了！台南一隻擁有四次元邏輯的柴犬「阿布」，這天跑到床鋪上坐著打瞌睡，正好被錄下來。沒想到過程中突然來一個綜藝摔，身體呈現90度垂直降落，嚇得飼主Eddie Chen從椅子跳起來，伴隨著慘叫聲，全家同時定格3秒。

▲阿布有著一張燦爛的帥臉。



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3歲的阿布是個聰明又擁有「柴式堅持」的帥哥，天冷的時候牠覺得地板太冰，會跳上塌塌米睡覺。但這天牠是坐著睡，從小幅度擺動的「度估」，突然一個垂直右傾降落，整個身體往地上摔，嚇得Eddie Chen急忙大叫，幸好摔下來的時候都沒有撞到，大概定格站著3秒，又繼續躺著睡，有驚無險的舉動讓家人差點嚇破膽。

▲▼同時也是個表情包。

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影片分享到「柴犬司令部」之後，網友紛紛笑說，「牠為啥不去睡覺呀！在堅持什麼XD」、「前前後後看了三遍哈哈哈哈哈」、「我也跟著叫了...」、「牠在跟你驗證真的有地心引力～」、「反覆重播還是一直笑」、「很棒的假動作」、「要帶去收驚嗎？寶貝嚇到了！＞＜」、「看影片的人都會嚇一跳吧」。



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