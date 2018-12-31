柴幼幼下台階一跳下巴著地！　「屁屁朝上」滑行一臉懵

▲柴幼幼下台階，奮力一跳結果下巴先著地。（圖／翻攝自Instagram@kawaiiken_thailand）

寵物小組／綜合報導

短腿汪跳躍時請小心！IG用戶@kawaiiken_thailand日前貼出一則影片，只見柴幼幼看見黑柴前輩一步跳下台階，因此立刻效仿學習，沒想到小赤柴一跳，落地後用下巴滑行，摔倒的模樣令人心疼又覺得可愛。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

從影片中可以看到，小赤柴和黑柴被困在台階上，身形比較大的黑柴熟練地往下跳，後方柴幼幼看見後立刻跟上腳步，只見牠這一跳似乎重心沒有掌握好，整隻汪往前翻變成下巴著地，屁屁朝上滑行了一下才停止，最後趕緊起來裝沒事繼續向前走。

▲小赤柴奮力飛身一跳。

雖然汪汪摔了一跤，但是牠並沒有受傷或害怕，每天認真練習「下台階」，這天牠改掉爆衝風格，慢慢地滑落地面讓前腳著地，雖然動作有些古怪，至少牠不再讓下巴和地板接觸。

▲慢慢滑落地面就不會跌倒了。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

IG用戶@kawaiiken_thailand時常分享家中柴柴的生活日常，跌倒的赤柴時常跟黑柴混在一起，2汪甚至還相約一起吃草，感情十分要好。汪汪跌到的影片上傳後，不斷在網路上被轉載，也有人留言，「正宗跌個狗吃屎」、「我笑得很罪惡」、「赤柴天天耍萌」、「威威威！下巴先著地啦～」、「好療癒的畫面」、「小短腿也太可愛了！」。

▼影片取自Instagram@kawaiiken_thailand

在 Instagram 查看這則貼文 Shiba inu（@kawaiiken_thailand）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 28 日 下午 5:03 張貼

▼更多精彩影音