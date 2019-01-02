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「世界第3毒」現蹤七星潭　海邊的「夢幻果凍氣球」被螫恐致命！

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世界第3毒現蹤七星潭，被螫恐致命！（圖／所長Lin Jyun授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲花蓮七星潭驚見世界第三毒的「僧帽水母」！（圖／民眾Lin Jyun授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

想要前往花蓮旅行的遊客們要注意了！民眾Lin Jyun今早在花蓮七星潭散步時，突然看到石頭上有藍色的氣球，走上前查看，才發現是世界第三毒的「僧帽水母」。專家呼籲，這種水母的毒性相當於眼鏡蛇，一旦被觸鬚螫到，會出現全身發熱、休克症狀，嚴重還會致命。

民眾Lin Jyun在公開社團PO出2張照片並表示，「僧帽水母出現在七星潭岸際，為了保護自身安全請大家不要去碰觸牠。」透過畫面中可以看到，僧帽水母外表就像是果凍一樣的小氣球，藏身在整片大大小小的石子當中，若是沒仔細看，民眾很有可能會不小心誤踩。

世界第3毒現蹤七星潭，被螫恐致命！（圖／所長Lin Jyun授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲僧帽水母的毒性相當於眼鏡蛇，一旦被觸鬚螫到，嚴重還會致命。（圖／民眾Lin Jyun授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許多當地民眾看到貼文後，紛紛在底下留言表示，「我以為是氣球欸」、「這...太猛了點！」、「天啊臺灣也出現了」「小孩都會去那玩石頭，謝謝提醒」、「我以為是塑膠袋...」、「這個以前跑船常遇到碰到會刺痛難受」、「劇毒有致命危險，千萬不要觸碰！」

僧帽水母的外觀相當豔麗，鮮明的青藍色再搭上透明的水母帽，看起來宛若水晶般，在沙灘上相當惹人注目；但事實上，僧帽水母具有極強烈的毒性，即便已經死亡，如若不慎碰觸，毒素仍能對人體造成影響，可能會出現休克、心肺功能喪失，嚴重的話甚至還會致命。

Lin Jyun表示，其實花蓮之前就有發現到僧帽水母的蹤跡，牠們含有極強的毒性，即便已經死亡的個體仍然有毒，提醒來七星潭遊玩的民眾不要去碰觸到牠，並且呼籲民眾若發現千萬別隨意伸手撿拾。

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關鍵字： 花蓮僧帽水母毒水母七星潭

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