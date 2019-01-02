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看到雪好開心！柴柴跳高下秒「四肢消失」　網笑：新品種海豹

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興奮柴柴跳高下秒「四肢消失」了！（圖／翻攝自Twitter用戶「@sasu4shiba」）

▲柴柴開心往上一跳，下秒居然變成新品種海豹了！？（圖／翻攝自Twitter用戶「@sasu4shiba」）

寵物小組／綜合報導

許多人看到下雪的場景心情會非常興奮，其實毛孩們也是喔！日本Twitter用戶「@sasu4shiba」的飼主經常分享家中柴女兒的日常生活動態，可愛的模樣每次都能療癒許多粉絲。最近飼主上傳一段柴柴在玩雪的影片，開心的牠興奮彈跳，而且就在跳高的下一秒四肢居然還「消失」了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主28日在推特PO出這段影片並註解愛犬的心情，「即使在下雪天，也是非常興奮的。」畫面中可以看到，柴柴在雪地中開著飛機耳、尾巴狂搖，一看到主人靠近眼睛就變成瞇瞇眼了；只見牠忽然往上方跳高，沒想到下墜到雪地時，腳腳全都埋進雪裡，僅露出一顆頭和身體的部分，有網友看了打趣地笑說，「是金黃色的海豹嗎？」

這段29秒的影片最近也被台灣網友們轉貼到臉書各個寵物團，不到一周的時間，突破80萬次的觀看次數，許多人看完紛紛留言表示，「怎麼那麼可愛啦！」、「跳成這樣，腳上是裝了什麼XDD」、「連柴柴都看過雪了我還沒有...」、「我家這隻是太冷就縮起來了」、「這是狐狸不要騙我喔哈哈」、「毛小孩開心的模樣看了真的很療癒」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 柴犬柴柴下雪柴犬司令部

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