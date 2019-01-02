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連續4浪犬斷腿「白骨外露」　血肉模糊爬行萬巒街頭

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▲連續4浪犬斷腿「白骨外露」！　血肉模糊行走屏東街頭（圖／「Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園」授權提供）

▲仔細一看，傷口相當平整，而且還是新傷。（圖／「Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園」授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

嘉義王媽媽狗園」的鄭副園長日前接到通報，得知屏東萬巒新隆路有隻斷腿狗狗，獨自遊走街頭。不過，12月30日他趕到現場救援時卻發現竟然不只一隻，前前後後連續驚見4浪犬全斷腿，切口相當平整。由於這幾隻狗警戒心較高，因此目前只捕捉到2隻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲連續4浪犬斷腿「白骨外露」！　血肉模糊行走屏東街頭（圖／「Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園」授權提供）

▲目擊者拍下斷腿汪汪，通報鄭副園長幫忙救援。

當時約晚間9時30分抵達救援點，鄭副園長丟下罐頭引誘時，另外幾隻斷腿汪汪突然現身，「那一刻我真的嚇一跳，同一時間在同一地點附近，竟然一次有這麽多隻。」過程中，為了順利救援，不得已用了吹箭麻醉，但礙於體力有限，已追到沒力只捕捉到2隻，只好趕緊先將牠們送往嘉義市民族動物醫院做急救。

已送至醫院的黃色狗狗「豬腳」不僅白骨外露，還是切口非常平整的新傷。另一隻黑汪「黑豬腳」疑似是是被捕獸夾夾斷腿，同樣流血不止。鄭副園長指出，黑豬腳昨晚已完成截肢縫合手術住院觀察中，至於豬腳應該今晚要動手術縫合，2毛孩目前都還在住院持續觀察中。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲連續4浪犬斷腿「白骨外露」！　血肉模糊行走屏東街頭（圖／「Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園」授權提供）

▲黑汪腳骨斷裂。

▼影片由「Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園」授權提供

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關鍵字： 屏東浪犬萬巒新隆斷腿骨頭

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