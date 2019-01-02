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兇悍汪亂吠叫！下秒遭「人形蜘蛛」嚇哭　跑回家找阿公秀秀

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兇悍汪遭嚇哭，跑回家找阿公秀秀。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1755013754」）

▲兇悍汪一看到路人走過就吠叫，沒想到這次卻踢到鐵板。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1755013754」）

寵物小組／綜合報導

這下踢到鐵板了！抖音APP用戶「1755013754」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻狗狗這天在路邊一看到人就激動的吠叫，誰知道牠這一叫，卻意外惹到一隻「人形蜘蛛」，受到驚嚇的牠一路哭著跑回家中，趕緊要找阿公討拍秀秀，模樣笑翻許多網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

許姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「來阿！讓你知道單身狗也不是好惹的。」畫面中，狗狗在雪地中站在電線桿底下，看到有名男子走過，就朝著對方不停吠叫；只見這名男子看到自己被狗狗兇，下秒立刻趴在雪地中，並且對著汪星人狂追，快速爬行的姿勢從背影看就彷彿是一隻大蜘蛛呢！

兇悍汪遭嚇哭，跑回家找阿公秀秀。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1755013754」）

▲▼汪汪被眼前的路人嚇到跑回家，並且找阿公討拍。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1755013754」）

兇悍汪遭嚇哭，跑回家找阿公秀秀。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1755013754」）

最後可以看到，原本戰力十足的兇悍汪瞬間逃跑回到家中，一看到阿公剛好從家裡走出來，就緊緊黏在一旁，逗趣又可愛的模樣就像是金孫在找阿公討拍。網友看完紛紛留言笑說，「哈哈哈笑到併軌」、「狗狗表示：這人怪怪的」、「來啊互相傷害啊」、「根本大法師正面爬法」。

不過也有許多人表示，「可以順便鏟雪了」、「單身狗何苦為難單身狗」、「突然想到我朋友了」、「以後也可以用這招來對付兇狗嘍！」、「臨場反應很好」、「單身狗萬人莫敵呀～」、「這狗戰鬥力破表」、「單身狗看過，單身瘋狗還是頭一次見，嚇死本汪了」、「腳步有點踉蹌，再練一下」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 抖音柴柴柴犬阿公金孫人形蜘蛛

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