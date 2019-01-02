嘉義惡男狠踹、掐死一月大幼犬　動保志工飛車搶救...13隻毛孩成浪浪

▲東石發生民眾虐殺貓狗，嘉縣家畜所及動物志工忙救援安置剩下動物。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供。）



記者吳鎮良／採訪報導

嘉義縣東石鄉有名蕭姓飼主涉嫌虐殺1貓1狗，動物保護志工李榮峰31日接獲通報，趕緊從桃園市南下嘉義縣救援，到場時發現1隻貓遭虐致死，另1隻狗也傷重不治。嘉義縣家畜疾病防治所人員1日到場，將男子飼養的2隻大狗和6隻小狗，2隻成貓、3隻小貓搶救出來安置，並且希望能幫牠們另尋新家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

嘉義縣家畜疾病防治所1日，將蕭男飼養的8隻大小狗，5隻大小貓搶搶救出來安置。嘉義縣家畜疾病防治所所長表示，「前天蕭男的鄰居說看到有人在虐待貓狗，影片中甚至還有用掐的行為，當天晚上就被警方帶走。隔天一早我們接收到消息就立即前往現場，並且發現了另外13隻毛孩，還有2隻貓咪沒有抓到，已在現場擺置誘捕籠。」

▲▼6隻小狗狗大約才一個月大，希望有好心人士認養。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供。）



嘉義縣家畜疾病防治所所長透露，來不及長大的2隻毛小孩，貓咪大約3個月大，而狗狗約1個多月大，希望能幫蕭男家中的13隻毛孩找到新主人，不要成為浪浪。她說，「目前貓咪已有善心人士認養，還有6隻大約1個月大的小狗，以及2隻約2歲左右的狗狗，歡迎民眾來現場看看毛孩和牠們做互動。」

警方獲報後調查發現蕭姓男子有精神疾病，除已先強制送醫，將再提訊蕭男。警方表示，蕭男虐殺動物已涉嫌觸犯動物保護法，待釐清案發過程後將移送法辦。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲▼2隻狗狗約1-2歲大，依舊在尋找新家中。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供。）



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