世界3毒大爆發漂到金山！女撿「僧帽水母屍串」大驚：以為踩到小氣球

生活中心／新北報導

花蓮七星潭、宜蘭頭城竹安海灘、綠島相繼出現「世界第3毒」僧帽水母，隨著海浪被拍上岸，沒想到4日又有女網友在新北金山下寮海灘發現「藍色小氣球」，透明藍色的水母屍體串成一坨，綿延海岸線，嚇得直呼「北台灣也有了…果然被我看到了！」網友驚訝「以為是塑膠袋」、「看到氣球忍不住就想戳」。

東部海岸近日僧帽水母大爆發，上周開始有民眾在花蓮七星潭海灘看到透明閃爍神秘藍光的僧帽水母屍體，花蓮縣府環保局隨即於3日派員了解並清除，農業處研判，花蓮岸際並不常出現藍瓶僧帽水母，最近天冷、東北季風增強，屬於零星個案，但「藍瓶僧帽水母」比僧帽水母較為細小，毒性相較輕微，仍含有劇毒，民眾千萬不要因顏色鮮豔、像氣球，好奇觸摸，以免螫傷。

▲漂到金山了！女撿到「僧帽水母屍串」大驚：以為踩到小氣球。（圖／林慧茹授權提供）



花蓮農業處表示，藍瓶僧帽水母的觸手有刺絲胞，遇到刺激時會釋放的刺針，毒性強，被螫傷後，患部會出現條狀紅疹，並有刺癢疼痛症狀，過敏體質者甚至可能造成昏迷，千萬不可大意。觀光局東部海岸國家風景區管理處也緊急發布公告，提醒民眾僧帽水母近期大爆發，雖然已經死亡，仍具毒性，千萬不要輕易碰。

未料，4日傍晚有女網友在新北金山下寮海灘發現竟然有「水母串燒」，屍體纏繞成一大串，被拍打上岸邊，拍下照片分享到臉書，驚訝一不注意會以為「踩到小氣球」、「北台灣也有了…」網友看了直呼「怎麼看都像塑膠袋」、「唉唷這水母欸！」

▼花蓮環保局出動清除水母屍體，觀光局緊急公告：僧帽水母大爆發。（圖／東海岸國家風景區管理處、花蓮縣政府）