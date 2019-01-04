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喵老大刺青刺「半甲」　單手虎紋超殺狠瞪：看什麼看？

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▲喵老大刺青只刺半甲。（圖／翻攝自「爆笑公社」）

▲「喵的！沒看過刺半甲的？」（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

難道連我刺青刺一半也要告訴你逆？一名網友在臉書公開社團「爆笑公社」分享一張照片，這隻虎斑貓因身上花紋分布不均，導致左手黑右手白，遠看就像喵皇刺青只刺「半甲」，配上超殺兇狠眼神讓人不禁想低頭喊聲，「喵老大好！」更有網友笑稱根本就是「黑白郎君」，甚至還能一喵飾兩角男女對唱。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

曾姓網友PO出這張搞笑照片並表示，「怎樣！看什麼啦！是沒看過刺青刺一半的嗎？」畫面中的喵星人超厭世，似乎對人們的異樣眼光感到非常不諒解，露出既無奈又生氣的表情狠瞪著，雖然表情兇狠滿分，但看牠身上的「衣服」卻讓人一秒笑噴，殺氣全沒了啦！

照片上傳至臉書後，網友們看了紛紛笑倒表示，「半甲XDD」、「刺半甲的蝙蝠俠」、「刺半邊的老大」、「半甲喵哥」、「貓爺表示，我喜歡半甲，你有意見嗎？」、「這嘴巴肉好咬...」、「太可愛了啦」、「很派哈哈哈」、「好像袖套」、「貓界的8+9」、「有館長的feel」、「衣服沒穿好啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 貓咪喵喵老大刺青半甲虎斑手臂

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