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看海想起曾被丟棄　米克斯驚恐脫繩狂奔…屁股黏坐機車踏墊

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▲▼去看海…乖汪想起曾被棄　脫繩狂奔、屁股黏坐機車踏墊（圖／網友高皓筠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲萊恩剛回家時就很乖巧，但常常有心事的樣子。（圖／粉絲專頁「Lion_Ban_witty」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

米克斯狗狗「萊恩」才4個月大時被丟棄在火車站，幸好遇見現在的家人，重新獲得溫暖，但是牠似乎忘不掉悲傷記憶，每次出門都在認路，一發現散步路線改變就緊張得低鳴，甚至跳車，令飼主高皓筠看得非常心痛。幸好，經過2年多以來的陪伴，狗狗已經了解自己再也不會孤單，重拾滿面的幸福笑容。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友高皓筠在臉書社團《有點毛毛的》分享故事，第一次見面時，汪汪獨自在大熱天裡咬著鍊子來回奔跑，在人來人往的車站尋找熟悉身影，「那雙看著人類的眼神，就像在乞求『快幫幫我』！」她將毛孩帶回家並透過網路協尋，但卻始終沒有傳來好消息，萊恩就這樣成為家中新成員。

▲▼去看海…乖汪想起曾被棄　脫繩狂奔、屁股黏坐機車踏墊（圖／網友高皓筠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲現在的萊恩變得開朗許多。

高皓筠回憶，這孩子剛回到家裡就非常黏人，行為舉止也非常乖巧，但有時候看起來卻好像埋藏著心事，「第一次去海邊的時候，牠下車才走不到100公尺便猛然回頭，不論我怎麼哄、拉牽繩都沒有用。」她提到，萊恩死命反抗，最後甚至抓狂、掙脫，一路衝回機車，牢牢地把屁股黏在踏板上，「那滿臉驚恐的表情，讓我意識到牠回憶起被丟棄的那天，頓時覺得好心痛。」

▲▼去看海…乖汪想起曾被棄　脫繩狂奔、屁股黏坐機車踏墊（圖／網友高皓筠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萊恩第一次去看海的反應讓飼主心疼，還好後來逐漸卸下心防。

高皓筠更加留心觀察，發現狗狗每次坐車外出時都把頭探在外面，似乎想要記熟街道巷弄，「只要我稍微改變散步路線，牠就會緊張低鳴，或是突然跳車急奔回去。」從此以後，她一發現汪汪想要回家就會折返，也更頻繁出門散步，給予最多的陪伴。

經過2年的陪伴，萊恩逐漸卸下防備，開始有了安全感。高皓筠感動地說到，汪汪每次散步時，總是用雙眼緊緊盯著她，就像是忠實守護的小天使，「有時候家人一起去跑步，牠為了同時看著速度不同的2個人，不斷來回折返跑，最後回家就累倒了。」

▲▼去看海…乖汪想起曾被棄　脫繩狂奔、屁股黏坐機車踏墊（圖／網友高皓筠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萊恩臉上堆滿幸福。

現在萊恩偶爾還是會透露出隱約的不安與躁動，但高皓筠已經默默許下承諾，一定會好好照顧、陪伴一輩子，給予牠最快樂的狗生，「汪汪一輩子也才將近20年，而主人就是牠們的全部，好好珍惜這匆匆卻又珍貴的緣分與時光，才是最重要的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯棄養浪浪

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