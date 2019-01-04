恭請「36KG汪聖上」回房就寢　宮女媽「人肉抬轎」超爆笑！

▲雪橇犬「沒有門」寧願在冰涼的地板睡覺，也不願回房休息。（圖／有點毛毛的／「沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.」提供）

寵物小組／綜合報導

面對不肯回房乖乖睡覺的毛孩們，許多飼主都要使出渾身解數了！每次到了睡覺時間，雪橇犬「沒有門」都不想回到房間的睡墊上休息，無奈的主人總是要在門口和牠「溝通」10分鐘以上才會達成共識。不過最近馬麻發明了一招「人肉抬轎」的方式，不僅相當省時，還可以順便做運動呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻Eri Tanaka日前在臉書寵物社團《有點毛毛的》PO出這段影片，畫面中可以看到，馬麻看到雪橇犬「沒有門」躺在冰涼涼的地板上休息，想試圖叫愛犬回到房間去睡，但似乎沒什麼效果；只見她將「沒有門」往前拉一點，接著再走到背後抱緊汪星人，藉由雙腳使力往前推的動力，慢慢地將這位36KG的汪聖上移駕回房就寢。

▲馬麻使出「人肉抬轎」的方式把愛犬請回房就寢。（圖／有點毛毛的／「沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.」提供）

▲馬麻事後打趣地笑說，「你知道老娘的腰要閃了嗎？」（圖／有點毛毛的／「沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.」提供）



這段可愛又逗趣的影片馬麻也有上傳在愛犬和寶貝的粉絲專頁「沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.」，不到一天就突破2千多次的觀看次數，粉絲們看完都笑說，「其實門門應該很享受媽媽這樣推牠」、「麻麻的姿勢真的好好笑」、「原來媽媽的力氣是這樣練來的」。

也有許多網友紛紛在底下留言，「小心腰阿！」、「麻麻辛苦了～大鵝子會更愛妳的」、「你需要一台推高機XDD」、「睡前運動」、「也不用做運動了！這根本就是在做棒式阿，哈哈哈哈」、「難怪媽媽那麼瘦」。不過也有人建議，「買台平板推車好了，可以載沒有門，買菜買衛生紙之類回家也能用」；對此馬麻則笑說，「牠不敢上去啦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲沒有門和小主人合影。（圖／沒有門＆鐵支的成長日記.Our Malamute and boy.提供）

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