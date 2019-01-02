打敗輔大校犬雜摳！　豐珠國中「五狗古錐」成為校園人氣王

▲五狗古錐乖乖坐著等待學生們的餵食。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

偏鄉豐珠國民中小學師生積極參與活動，於新北市107年校園機關犬網路人氣票選活動獲得人氣第一名。該校位於新北市貢寮區師生僅約50位的山上學校，養了5隻忠心的校犬「五狗古錐」，分別命名為壽司、OREO、熊霸、豆皮、LATTE，在這麼多市區名校的競爭中，以2萬多票贏得第一名。因豐珠國民中小學於活動過程中積極宣傳參與投票分享活動引來高人氣，主辦單位特別頒發最佳人氣獎表揚。

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▲豆皮開心地翻肚享受學生的撫摸。

校園犬組中，一開始輔仁大學校犬雜摳就以高票拉開與大家的距離，位居第一，但沒想到原本落後很多的豐珠國中5狗後來居上，與雜摳展開激烈的拉鋸戰，最後以20,129票數獨得鰲頭。動保處毛品樺表示，「活動一開始不意外前幾名都是市區名校，但有天早上起床發現刷新網頁，第一名卻是豐珠國中小居前，讓我很好奇這間學校是如何突破重圍邁向第一。」於是親自到豐珠國中探訪。

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▲▼五狗古錐陪學生參與創意馬拉松。



豐珠校長陳紅蓮表示，「5隻校犬陪著學生學習、成長，我們除了努力號召瑞芳區各學校幫忙，好多老師學生還自動自發設鬧鐘提醒自己要投票呢！」五狗古錐牠們也有一項很特殊的才能，學校鐘聲使用的是學生們合唱歌聲，每到下午3點45分，五狗古錐就會集合到走廊跟著鐘聲一起唱歌。「當學生心情好或不好時都會抱著五狗古錐說話，輕輕地把小手放在狗狗身上撫摸，狗狗很享受地依偎在他們懷裡。」

▲校長帶著學生與五狗古錐一同去爬山。

陳紅蓮特別表示，學校的戶外教學活動都會帶著五狗古錐參與，舉辦創意馬拉松同學除幫自己設計造型，也幫牠們精心打扮，並與狗狗奮力跑著，途中彼此打氣加油，儘管再累也不放棄，勇往直前邁向終點，奪得創意馬拉松殿軍獎盃。五狗古錐和學生們就像一家人般彼此照顧及扶持，陪伴同學心情的起伏、學習的躍進及生活的點滴，成為彼此生活不可或缺的部分。

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