15歲「輪椅哈」遭路人質疑：怎不安樂？　飼主不放棄還帶牠旅行

▲飼主特別幫愛犬訂製輪椅。（圖／有點毛毛的／網友Quinby Vs Bananna）

寵物小組／綜合報導

「15歲的哈士奇，老了，癱了，四肢已無法使力，再也不能自由的奔跑。在你看來，這樣的牠，是幸還是不幸？」網友Quinby Vs Bananna日前在路上遇到這隻須靠輪椅行動的老哈士奇，飼主雖然聽過許多酸言酸語，但仍對愛犬不離不棄，甚至帶著牠一起旅行，滿滿的愛令人相當感動。

Quinby Vs Bananna在臉書社團「有點毛毛的」寫道，曾有獸醫要飼主放棄治療老哈，也曾有路人看到老哈後說「唉喲！好可憐，怎麼不乾脆安樂，牠搞不好不想活著⋯」，甚至有些牽著名犬的飼主遠遠看到牠就像看到鬼一樣敬而遠之，不願意讓狗接近互動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

除了這些負面的話語，當然也有許多鼓勵的話。但對狗狗來說，真正支持陪伴牠走下去的力量，其實是來自15年來不離不棄的主人。Quinby Vs Bananna說，飼主對老哈有滿滿的愛，而老哈自己也表現出強烈的求生慾望，「偶爾會因爲不能出門，像個小孩子鬧脾氣，樣子可愛極了。」

Quinby Vs Bananna在文末反問，比起那些因老或病被棄養的毛孩，「你們說，牠是不是很幸福？」她也補充，飼主們目前正帶著老哈旅行中，「要是有緣看到他們，請不吝嗇的給他們個微笑和加油。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

網友們看了紛紛感動留言，「可以陪毛寶貝走過每個階段是幸福的」、「狗狗也是家人，感謝飼主滿滿的愛，說風涼話的都是自私的人～不懂狗狗與飼主對彼此的重要」、「加油，要一起度過幸福的每一天到最後」、「被愛的孩子是幸福快樂的」。

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