高雄老浪汪「電燒打到癱」整夜慘叫　徐文良嘆：身上好多焦痕

▲老浪汪被人拿電擊棒燙傷、棒打虐待。（圖／臉書粉專徐文良（徐園長護生園）授權提供，下同）
寵物小組／綜合報導
流浪動物也是生命，可以不喜歡但請別傷害。知名救狗人士徐文良日前接獲消息，高雄大寮一隻年邁的流浪狗遭人拿電擊棒毆打、電擊，整夜發出悽慘的叫聲，整整7天無法進食，隨即前往救援。到現場發現狗狗後腿癱瘓，身上還有多處燒焦痕跡，明顯是遭到虐待，送上車還不時發出害怕的悲鳴聲。當地派出所接到消息，已分組找尋兇手。
▲通報的阿姨表示，大頭已經7天沒正常進食，出現大小便失禁的情形。
據通報鄰居表示，受傷的狗狗名叫「大頭」，在當地生活多年，平時附近的阿姨們也很疼牠，直到幾天前的半夜遭惡人毆打，整夜發生慘叫聲。隔天發現大頭已不能行走，大夥兒想盡辦法先把狗移到較隱秘的地方，連續幾天狗狗痛到不吃不喝，一動到發出哭聲，「狗狗尿尿都一直流出來，奄奄一息躺在地上，好可憐！」
▲▼大頭送醫後確診胸腰椎長骨刺。
大頭被人拿電擊棒燙到全身好幾處的燒焦痕跡，對方還拿出棍棒把牠打到癱瘓，爬不起來。據了解，兇手是一名剛搬來不久的年輕人，照顧大頭的多半是老弱婦女，他們也不知道該怎們處理，於是只好私訊連絡徐文良。通報阿姨也提到，先前鄰居收養在附近的懷孕流浪狗，小狗出生後也被照顧到大，卻也在一個晚上發出慘叫聲，隔天早上發現狗狗全身是血，疑似也是被打死。
大頭已經住院治療，後肢無法站立，經過檢查發現是胸腰椎長骨刺，且營養性貧血，有艾利希體症。徐文良有也在貼文表示，當地當地派出所接到消息主動聯絡，目前已分組積極偵辦中，希望大家給大家給執法人員一點時間，將兇手抓拿到案。
【高雄大寮 被電擊，痛打到癱，魔爪下無法逃脫的狗狗】 惡魔來了！大家要躲好 這隻狗狗被他拿電擊棒燙到全身好幾處的燒焦痕跡 狗狗已傷痕累累還不放過 再次出現用棍棒把他打到癱瘓，爬不起來 這隻狗狗在這裡生活多年，平時附近阿姨們也很疼他，還幫他取名叫「大頭」 阿姨心疼的說：「狗狗幾天前半夜被打，整夜的慘叫聲」 隔天發現大頭已不能行走 他們想盡辦法先把狗狗移到較隱秘的地方 連續幾天狗狗痛到不吃不喝 動到就會痛 通報阿姨們不知所措，難過的說「狗狗尿尿都一直流出來，奄奄一息躺在地上，好可憐！」 惡魔都在半夜出現，殘忍手段讓大家敢怒不敢言 通報阿姨說，鄰居之前收養了在附近流浪的一隻來不及結紮的狗狗 小狗出生後也被照顧到長大了 卻也在一個晚上聽到慘叫聲，隔天早上發現全身是血，疑似也是被打死了 可惡至極 是有多大的仇恨？要拿這些孩子出氣 通報政府動保相關單位，也沒有得到回應 原本孩子就生存在這裡 多年來無憂無慮也沒有傷害的地方，頓時人心恐慌，孩子們生命遭受威脅 正義無法伸張，居民只能自我保護 而流浪在附近的孩子呢？ 只能「自求多福」？ #請幫忙分享 也請就近人士能不時到事發地點巡視 這是隱藏在角落的不定時炸彈 。。。。。。。。。。。 請大家多多支持，感恩 [八爺爺-大炮篇]Line貼圖 https://line.me/S/sticker/5131060 八爺29吋鋁框行李箱開賣了 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2062195247159629&id=952266251485873由徐文良（徐園長護生園） 發佈於 2019年1月2日 星期三