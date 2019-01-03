高雄老浪汪「電燒打到癱」整夜慘叫　徐文良嘆：身上好多焦痕

▲老浪汪被人拿電擊棒燙傷、棒打虐待。（圖／臉書粉專徐文良（徐園長護生園）授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

流浪動物也是生命，可以不喜歡但請別傷害。知名救狗人士徐文良日前接獲消息，高雄大寮一隻年邁的流浪狗遭人拿電擊棒毆打、電擊，整夜發出悽慘的叫聲，整整7天無法進食，隨即前往救援。到現場發現狗狗後腿癱瘓，身上還有多處燒焦痕跡，明顯是遭到虐待，送上車還不時發出害怕的悲鳴聲。當地派出所接到消息，已分組找尋兇手。

▲通報的阿姨表示，大頭已經7天沒正常進食，出現大小便失禁的情形。

據通報鄰居表示，受傷的狗狗名叫「大頭」，在當地生活多年，平時附近的阿姨們也很疼牠，直到幾天前的半夜遭惡人毆打，整夜發生慘叫聲。隔天發現大頭已不能行走，大夥兒想盡辦法先把狗移到較隱秘的地方，連續幾天狗狗痛到不吃不喝，一動到發出哭聲，「狗狗尿尿都一直流出來，奄奄一息躺在地上，好可憐！」

▲▼大頭送醫後確診胸腰椎長骨刺。

大頭被人拿電擊棒燙到全身好幾處的燒焦痕跡，對方還拿出棍棒把牠打到癱瘓，爬不起來。據了解，兇手是一名剛搬來不久的年輕人，照顧大頭的多半是老弱婦女，他們也不知道該怎們處理，於是只好私訊連絡徐文良。通報阿姨也提到，先前鄰居收養在附近的懷孕流浪狗，小狗出生後也被照顧到大，卻也在一個晚上發出慘叫聲，隔天早上發現狗狗全身是血，疑似也是被打死。

大頭已經住院治療，後肢無法站立，經過檢查發現是胸腰椎長骨刺，且營養性貧血，有艾利希體症。徐文良有也在貼文表示，當地當地派出所接到消息主動聯絡，目前已分組積極偵辦中，希望大家給大家給執法人員一點時間，將兇手抓拿到案。