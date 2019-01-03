無助在排泄物裡躺3天！　2小海豹受虐遭逼跨年表演

▲一處購物商場傳出逼迫海豹在糞水中作跨年表演。（圖／翻攝自微博／维尼小熊vivi）



實習記者陳妙津／綜合報導

新的一年剛開始，許多店家為搶占新年商機，紛紛花招百出希望吸引消費者目光。大陸浙江一座購物廣場就被爆出虐待海豹作跨年活動，逼2頭小海豹泡在糞水中3天3夜表演攬客。

據《梨視頻》報導，事發商場位於浙江金華的永盛購物廣場，從網友提供動圖中可見，小海豹被困在用發泡板圍起的簡陋水池中，仰望著上方圍觀人群，表情十分無助，仔細一看，卻見牠全身泡在汙濁髒黑的水池中，不僅水量稀少，上面還漂浮著一些不明物質，讓過路遊客好心疼，並認為有虐待動物之嫌。

▲小海豹無助地抬頭仰望。（圖／翻攝自微博／维尼小熊vivi）



拍攝影片的網友表示，一旁發泡板牆有明顯撕咬痕跡，可見海豹很想逃出，不知道為什麼這種表演會被管理階層審核通過，令她十分氣憤。金華漁政管理處嚴處長受訪則表示，接獲舉報後，有派人前往查看，但到場時發現該活動已經撤下，經詢問商場企劃部後得知，3天3夜跨年表演場地是抽取自來水布置的，因為時間較短就沒去換水，也因此 2頭小海豹的排泄物汙染了池水。

嚴處長還表示，如果是保育動物的表演都需經過相關單位審批，不過該商場使用的是斑海豹，不屬於國家二級重點保護動物，因此不好對商場進行處罰，只能希望大家都要善待動物。

有關部門的聲明並未讓網友滿意，紛紛留言痛批，「斑海豹是國家二級重點保護動物！建議嚴處長多加強業務」、「拒絕動物表演」、「建議給主辦方照樣弄個水池泡三天」、「沒有觀賞就沒有虐待」、「人性何在」。

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