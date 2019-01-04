找石虎當靠山！盤古蟾蜍每周三現身　囂張吃相保育員翻白眼

▲由特生中心北上到動物園的「石虎保育代言人-小母」。（圖／台北市立動物園提供）



寵物小組／綜合報導

俗語說「乞食趕廟公」應該就是這個意思了吧！去年1月從林務局特有生物研究保育中心，北上到台北市立動物園擔任石虎保育代言人的「小母」，這一年來已經非常適應位在台灣動物區「保育廊道」的新家，並且和家中1隻不請自來的「盤古蟾蜍」相處融洽！每當氣候溫暖的週三下午，接待這位「資深房客」享用美味大餐，已成為小母最有趣的社交活動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

台北市立動物園保留了大面積的次生林及未開發區域，希望讓台灣本土野生動物，能夠在這塊土地上自由自在地生活並繁洐下一代，園內也經常可見到兩棲爬蟲及小型哺乳類等野生動物出沒。也許是好奇心驅使，或是受到食物的味道吸引，保育員偶爾會在照養動物的活動場內，發現意外的訪客，牠們通常在自行探索一番或是飽餐一頓之後，就會機靈地退場，消失得無影無蹤。

▲平日裡石虎「小母」喜歡窩在仿岩置高點的巢箱裡睡覺。（圖／台北市立動物園提供）



▲每天下午3點多醒來，石虎「小母」喜歡睜著一雙大眼睛左顧右盼。（圖／台北市立動物園提供）



不過凡事總會有例外，好比在台灣動物區「保育廊道」石虎活動場內出沒的「盤古蟾蜍」，保育員回憶多年前就已經發現牠的身影，心想牠應該過些時日就會離開，沒想到牠或許是覺得這裡環境清幽、冬暖夏涼，還自栩耳後有腺體可以分泌毒液，不至於會被列入「食物」清單中，況且和石虎比鄰而居，也可免去蛇、鼠等天敵的威脅，於是就有恃無恐的展開「Long stay」計畫，住好住滿當成是自己家一樣。

發言人曹先紹表示，石虎屬於夜行性的動物，平日裡小母喜歡窩在仿岩置高點的巢箱裡睡覺，約莫下午3點多醒來，便慢慢的走到棲架上趴臥，繼續打盹休息，或是睜著一雙大眼左顧右盼，一對耳朵會像雷達般轉動，仔細聆聽周遭的動靜。等到4點半以後，天色逐漸昏暗了，「小母」才會開始進食和大量的活動。

▲溫暖的週三下午，接待盤古蟾蜍儼然成為「小母」最有趣的社交活動（圖／台北市立動物園提供）



▲盤古蟾蜍迫不及待爬上食臺吃了起來。（圖／台北市立動物園提供）



至於盤古蟾蜍則是終日隱身在仿岩縫細中，或是巧妙躲藏在棲架的暗黑處，幾乎很難發現牠的蹤影，有如隱形了一般，只有當氣候溫暖的星期三下午，保育員在食臺上放好新鮮的乳鼠，盤古蟾蜍就會突然現身，並且迫不及待爬上食臺吃了起來，姿態還頗為「囂張」，讓保育員忍不住大翻白眼，幸好「小母」完全不在意將食物和這位「資深房客」分享，還會特地走靠近一些，慵懶地欣賞盤古蟾蜍津津有味的吃相呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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