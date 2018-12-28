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10歲黑糖過生日！發出「兜兜聲」搭訕26歲母熊：小姐給虧嗎～

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▲10歲黑糖過生日！發出「兜兜聲」搭訕26歲母熊，慘遭對方忽視。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲帥帥的「黑糖」10歲囉！（圖／臺北市立動物園提供，下同。）

寵物小組／綜合報導

臺北市立動物園的黑熊「黑糖」要10歲啦，園方特別在年終替牠慶生！保育員除了絞盡腦汁設計生日蛋糕，也盼望10歲的「黑糖」能有機會交女朋友，但似乎著急也沒有用，因為黑糖始終不跟隔壁年齡相近的「貝兒」來電，只喜歡另一邊的26歲黑熊姐姐「日月」。

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黑糖是2008年12月30日誕生，隔年4月16日就來到臺北市立動物園，當時年紀小還需要保育員陪伴。可愛的牠在動物園內超吸睛，因為之前曾演過國際知名導演李安的電影「少年pi的奇幻漂流」，在電影裡頭露臉，因此擁有一批忠實的粉絲。

▲10歲黑糖過生日！發出「兜兜聲」搭訕26歲母熊，慘遭對方忽視。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲忠實的「糖粉」專程送來生日賀卡，祝「黑糖」生日快樂！

▲10歲黑糖過生日！發出「兜兜聲」搭訕26歲母熊，慘遭對方忽視。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲保育員為黑糖製作專屬的10歲生日蛋糕。

今年10歲的黑糖到了交女朋友的年紀，動物園特地為牠安排年紀相仿的母熊「貝爾」，故意住在隔壁區，讓黑糖可以近水樓台先得月。但動物個體之前到底會不會來電，誰說都不算數，只有牠們自己看對眼才有用！

動物園表示，黑糖的左側鄰居是溫帶區的老住戶，偏高齡26歲的母熊「日月」，右側則是10歲10個月大的「貝兒」。但截至目前為止，根據保育員的觀察，黑糖每天到戶外活動場時，總會先走到「日月」的內舍前面，發出「兜兜兜兜兜」的友好喜歡聲音，但是日月始終不領情，一整個忽視黑糖！園方也笑說，「所以黑糖跟年齡相近的貝兒只有隔欄拌嘴吵架的份，一點都沒有來電的感覺...。」

▲10歲黑糖過生日！發出「兜兜聲」搭訕26歲母熊，慘遭對方忽視。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲黑糖的兩位室友（上圖為「貝兒」、下圖為「日月」）。

動物園提到，由圈養黑熊嘗試自行與異性「交友」的困難度，或許大家不難想像，想要讓野外的黑熊能自行繁衍後代、維持族群數量，絕不單是讓牠們有機會碰面這麼簡單，除了牠們能彼此來電，更重要的是牠們能擁有安全的棲息環境。

這次黑糖慶祝10歲生日外，園方也偷偷替牠許了一個溫馨願望，就是「南安小黑熊能平安長大、野放順利！」同時也呼籲，期盼大家大家一起支持山林與野生動物保育，才有機會讓本土臺灣黑熊在野外安全的環境中，平安長大、順利找到各自喜歡的伴侶、成功繁衍下一代、甚至讓族群能夠永續！

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▲10歲黑糖過生日！發出「兜兜聲」搭訕26歲母熊，慘遭對方忽視。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲今年5歲的黑輪體型已經跟「黑糖」不相上下。

更多精彩影片：

關鍵字： 黑熊日月臺北市立動物園少年pi的奇幻漂流野生動物黑糖貝爾黑熊交配

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