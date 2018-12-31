金鋼狼入住台北動物園　暖男無尾熊讓正妹保育員抱到大

▲Wolverine有著憨厚的臉龐。（圖／台北市立動物園提供，下同）

寵物小組／綜合報導

台北市立動物園有新朋友報到啦！澳洲庫倫賓野生動物保護區雄性無尾熊「金鋼狼(Wolverine)」11月下旬抵台，經過檢疫期在元旦連假亮相。1999年第一批無尾熊來台後，園方陸續又引進新個體，並成功繁衍許多後代子孫，而這次金鋼狼的加入也是為了維持族群的基因多樣性。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲雖然叫金鋼狼不過個性卻相當溫和。

金鋼狼11月29日由澳洲順利抵達台北市立動物園，牠的健康檢查結果非常良好，是隻頭好壯壯的無尾熊，在澳洲繁殖經驗豐富的牠，已經在庫倫賓野生動物保護區有3個後代，因此被選定到台灣維持圈養族群的遺傳多樣性。

▲無尾熊Wolverine來自澳洲庫倫賓野生動物保護區。

電影主角金鋼狼的陽剛霸氣，但台北市立動物園指出，無尾熊「金鋼狼」可是「暖男代表」，個性溫馴的擁有陽光般的笑容，和澳洲保育員感情非常好，有時候還會抓著保育員的手不放，不讓對方離開。

金鋼狼已在元旦連假於無尾熊館亮相，不過無尾熊屬於獨居性動物且領域性較強，因此保育員會讓金鋼狼先適應新環境，在王不見王的情況下逐漸習慣館內其他公無尾熊所散發出的氣味。

▲照顧Wolverine的澳洲保育員。



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