ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

獨家Q照／圓仔鐵粉5年來每周守3天　舉大砲捕捉最萌寫真集

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

圓仔鐵粉。（圖／記者李依融攝）

▲每周五、六、日最少有5個粉絲來守候圓仔。（圖／記者李依融攝）

記者李依融／採訪報導

台北市立動物園大熊貓「圓仔」5歲了，雖然現在已經不是「迷你熊」，但還是有一群粉絲每周看牠3天，甚至自己準備相機設備，整天守在圓仔的展場旁紀錄最萌的模樣，無論是吃紅蘿蔔、啃竹子，甚至只是呼呼大睡，每個瞬間對牠們來說都是最可愛的。

天氣涼爽時熊貓會到戶外展場放風，而小公主「圓仔」每周五、六、日固定排班在戶外跟大家見面，除了遊客絡繹不絕，還固定有一群人拿著單眼相機等設備，對準圓仔的每一個動靜，這群鐵粉甚至跟保育員、園方工作人員都成了「老朋友」，經常聊圓仔的大小事，還會幫忙看看圓仔當天心情好不好、食慾如何。

▲▼ 貓熊參觀群眾 。（圖／記者湯興漢攝）

▲每個人都帶著專業相機有備而來。（圖／記者湯興漢攝）

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

一名吳先生每逢戶外展場開放，每周都會到動物園3天，就為了守著圓仔小公主的一舉一動，他說家裡就他和妹妹是圓仔的鐵粉，「家人一開始知道我來拍圓仔還很疑惑，但是現在都已經習慣了，習慣我就是每個星期都要來。」吳先生提到，當初圓仔剛出生時他就經常看動物園PO的影片，「因為北動的影片很溫馨很感人，像是圓仔第一次跟圓圓見面的時候，就被打動了。」

▲▼ 貓熊參觀群眾 。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳先生一開始被動物園的影片打動，成了圓仔的鐵粉。（圖／記者湯興漢攝）

因為剛開放時遊客太多，吳先生一直到圓仔見客大約半個月後才到動物園一睹廬山真面目，從那次起就對這頭超有個性的熊貓情有獨鍾，每周都到動物園看3天，也為圓仔拍攝「獨家寫真集」，希望讓更多人見識到圓仔的可愛。

圓仔。（圖／吳先生提供）

▲吳先生分享幾張圓仔的超萌日常。（圖／吳先生提供）

圓仔。（圖／吳先生提供）

▲▼圓仔愛玩保育員準備的聖誕麻布袋，裡頭是牠最愛的木屑。（圖／吳先生提供）

圓仔。（圖／吳先生提供）

圓仔。（圖／吳先生提供）

圓仔。（圖／吳先生提供）

每到五、六、日，圓仔的展場外都至少有5、6名鐵粉，他們還會向保育員報告「圓仔今天爬樹了！」、「圓仔都吃摘不到茄冬果，是不是要幫幫牠呀？」、「圓仔爬那麼高，摔下來會不會受傷呀？」，他們就像是除了保育員外，和圓仔最親近的好朋友。

▼圓仔5歲多，也交到不少老朋友囉！（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 貓熊參觀群眾 。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 熊貓圓仔台北市立動物園圓仔鐵粉

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

膽小喵跳高瞄半天忘抬後腳　猶豫1分鐘後放棄讓媽大傻眼

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

狼犬狂啃「私密物」　主人尷尬錄影：那不是潔牙骨....

撿到幼熊帶回家當寵物養！　41歲獵人被咬死「吃到剩..

小主人被爸打屁屁！　暖金霸氣「一把抱住」：我保護你..

黑狗叫訂單！女員工餵完「訂單無限來」嚇歪　老闆娘：..

2消瘦柴犬遭棄空屋吃飯流淚　徐文良心疼：別丟下牠們

以為坐車車去散步…汪猛搖尾巴好興奮　下秒主人衝上車..

農民撿到野生穿山甲…朋友慫恿剝皮煮來吃吃看　他悍然..

媽怒評「1星」有夠爛　店家公佈監視器…7歲兒爬貓跳..

白目女炫耀「我會餵熊」　把手伸進籠內被當大餐斷肢

愛媽家門遭丟紙箱打開氣炸！　「我沒辦法繼續養，麻煩..

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活..

品種貓膠帶封箱丟愛媽家門　棄養人只留字條：麻煩妳

兄控阿金拍照亂入「sen tree pay」 柴無..

2消瘦柴犬遭棄空屋吃飯流淚　徐文良心疼：不要丟下牠..

企鵝貓太胖...肚子三層舔不到 單手撥肥肉媽笑：一..

看病不能跟！落寞汪垂眼目送　表情好奇→失望：媽早點..

曾在市場淋雨找媽媽的「恰恰」　現在幫顧中途幼貓卻沒..

女員工餵完名叫「訂單」黑汪　結果訂單狂來！闆娘：繼..

印度犀牛中毒倒地慘死「角被鋸掉」　全球只剩2500..

司機下貨中…車後斗探出貓頭「一臉剛醒」：X！睡過頭..

凌晨4點…乖貓等媽上床「累到融化」　黏在門邊張嘴睡

洗碗打零工救浪孩　鹿港陳媽媽收養40狗不喊苦：能做..

晚餐要吃什麼！賓士貓坐瓦斯爐旁「監督」：姨媽，朕餓..

獨家Q照／圓仔鐵粉5年來每周守3天　舉大砲捕捉最萌..

「獨腳汪」爬地板找媽討摸　結局讓網友崩潰：還我眼淚..

水族箱前吃豆花　8金魚群聚角落「暴動游」：快來看媽..

差點變聖誕大餐！　胖胖雞姐妹聽到叫喚「咚咚咚」跑去

幼柴乖乖坐電腦桌前看牙齒片！　下秒歪頭求救：聽不懂..

嘉義高跟鞋跨年活動　「灰姑娘不丟玻璃鞋」

陳偉殷、彭政閔迎接2019　連續3年棒球明星101..

死亡率大降！專家曝「10長壽習慣」...你有穿舒服..

暗喻柯文哲九五至尊　韓國瑜否認：都是這四個數字「3..

《朝5晚9》腐女老師嫁足球國手！　穿上「1億婚紗」..

廣西煤老闆欠債淪「絕命毒師」　來賓「首富」製毒判死

「左打科技業右拚凱渥名模」　福容跨產業玩電競攜手做..

華聞快遞／引漢濟渭秦嶺隧洞嶺北段全面貫通

28歲女博士民企工作兩年任副市長　官方：和北大合作..

《誰先愛上他的》主題曲她唱的！　資深歌后「唱過40..

寵物動物熱門新聞

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

棕熊當寵物　把主人「吃到剩骨」

小主人被打屁屁！暖金霸氣一把抱

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

2消瘦柴犬遭棄空屋　吃飯流下淚

汪以為坐車兜風　下秒主人衝上車..

朋友慫恿他把穿山甲煮來吃　慘遭..

媽怒評「1星」　店家公佈監視器..

白目女炫耀餵熊　把手伸進籠內遭..

愛媽家門遭丟「紙箱」打開氣炸！

好友受傷被救　小黃心急跟到底

特／嬤曾嗆送人　現在把汪當金孫

鬧鐘老被關！飼主貼遲到原因網跪..

騎士被小強嚇飆罵　接下來情節超..

讀者迴響

熱門新聞

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

棕熊當寵物　把主人「吃到剩骨」

小主人被打屁屁！暖金霸氣一把抱

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

2消瘦柴犬遭棄空屋　吃飯流下淚

汪以為坐車兜風　下秒主人衝上車..

朋友慫恿他把穿山甲煮來吃　慘遭..

媽怒評「1星」　店家公佈監視器..

白目女炫耀餵熊　把手伸進籠內遭..

愛媽家門遭丟「紙箱」打開氣炸！

好友受傷被救　小黃心急跟到底

特／嬤曾嗆送人　現在把汪當金孫

鬧鐘老被關！飼主貼遲到原因網跪..

騎士被小強嚇飆罵　接下來情節超..

貓媽痛失寶寶　無私為陌生孤兒喵..

最新影片

更多

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活彈起來

品種貓膠帶封箱丟愛媽家門　棄養人只留字條：麻煩妳

兄控阿金拍照亂入「sen tree pay」 柴無辜被打臉超無奈：打完沒

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面