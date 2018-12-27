獨家Q照／圓仔鐵粉5年來每周守3天　舉大砲捕捉最萌寫真集

▲每周五、六、日最少有5個粉絲來守候圓仔。（圖／記者李依融攝）



記者李依融／採訪報導

台北市立動物園大熊貓「圓仔」5歲了，雖然現在已經不是「迷你熊」，但還是有一群粉絲每周看牠3天，甚至自己準備相機設備，整天守在圓仔的展場旁紀錄最萌的模樣，無論是吃紅蘿蔔、啃竹子，甚至只是呼呼大睡，每個瞬間對牠們來說都是最可愛的。

天氣涼爽時熊貓會到戶外展場放風，而小公主「圓仔」每周五、六、日固定排班在戶外跟大家見面，除了遊客絡繹不絕，還固定有一群人拿著單眼相機等設備，對準圓仔的每一個動靜，這群鐵粉甚至跟保育員、園方工作人員都成了「老朋友」，經常聊圓仔的大小事，還會幫忙看看圓仔當天心情好不好、食慾如何。

▲每個人都帶著專業相機有備而來。（圖／記者湯興漢攝）



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一名吳先生每逢戶外展場開放，每周都會到動物園3天，就為了守著圓仔小公主的一舉一動，他說家裡就他和妹妹是圓仔的鐵粉，「家人一開始知道我來拍圓仔還很疑惑，但是現在都已經習慣了，習慣我就是每個星期都要來。」吳先生提到，當初圓仔剛出生時他就經常看動物園PO的影片，「因為北動的影片很溫馨很感人，像是圓仔第一次跟圓圓見面的時候，就被打動了。」

▲吳先生一開始被動物園的影片打動，成了圓仔的鐵粉。（圖／記者湯興漢攝）



因為剛開放時遊客太多，吳先生一直到圓仔見客大約半個月後才到動物園一睹廬山真面目，從那次起就對這頭超有個性的熊貓情有獨鍾，每周都到動物園看3天，也為圓仔拍攝「獨家寫真集」，希望讓更多人見識到圓仔的可愛。

▲吳先生分享幾張圓仔的超萌日常。（圖／吳先生提供）



▲▼圓仔愛玩保育員準備的聖誕麻布袋，裡頭是牠最愛的木屑。（圖／吳先生提供）



每到五、六、日，圓仔的展場外都至少有5、6名鐵粉，他們還會向保育員報告「圓仔今天爬樹了！」、「圓仔都吃摘不到茄冬果，是不是要幫幫牠呀？」、「圓仔爬那麼高，摔下來會不會受傷呀？」，他們就像是除了保育員外，和圓仔最親近的好朋友。

▼圓仔5歲多，也交到不少老朋友囉！（圖／記者湯興漢攝）

