直播餵幼犬喝啤酒　‎‎菜農林佳新臉書道歉：我家貓狗過著OK的生活

▲林佳新餵狗喝啤酒，事後承認錯誤並道歉。（圖／翻攝自林佳新直播影片）

寵物小組／綜合報導

「雲林大砲」菜農林佳新日前在私人臉書直播中餵幼犬喝啤酒，引發網友負面聲浪。對此，林佳新本人也在《ETtoday寵物雲》臉書社團「有點毛毛的」發文道歉，坦承自己的確做了不好的示範，並保證家中10多隻貓狗過著沒有疑慮「OK的生活」。

從網友備份的影片中，可以看到林佳新一手將1個月大的幼犬Takeo抱在腿上，另一手則拿著一杯啤酒讓牠舔食，前前後後餵了5次，還說「武雄(Takeo)愛喝XXX（啤酒品牌）」、「牠很愛喝，喝了很多」、「牠會越喝越大隻」；此外，有網友留言問「餵狗喝酒，狗會醉嗎？」，林則回覆「目前實驗中」。

面對與論批評，林佳新在臉書社團「有點毛毛的」公開道歉文寫道，Takeo事件讓大家擔心了，深感抱歉，「不管如何我的確做了不好的示範與言論，我的粗鄙與言詞的確是各人（個人）教養問題我承認。」同時他也保證，Takeo和家中其他貓狗「沒有疑慮過著ok的生活」，「謝謝各位關注，我一直以為本人非公眾人物只是一菜農，我的言行今後將更加嚴謹！如果不懂的完整照護的歡迎教導！」

對此事件，有網友留言，「太誇張！」、「應該開罰，動保法呢？」、「會酒精中毒.....貓狗都不能喝！」、「錯誤的示範」、「很糟糕」、「請不要在小動物身邊周圍抽菸，對牠們的的肺部有害。千萬不要給牠們喝啤酒、吃巧克力和葡萄這些會要牠們的命。」

也有網友肯定林佳新認錯道歉，「錯了就認錯也是負責的態度，希望您有空捐點飼料給流浪狗吃，彌補過錯，加油」、「敢做敢當，真男人」、「不錯啊！勇於承擔」、「能認真反省值得原諒，毛孩是家人，很多東西是牠們不能碰的，己經有毛友貼給你，希望好好做功課，珍惜與毛孩的缘份。」

《寵物雲》致電林佳新，他表示，的確有餵狗狗喝酒，原本覺得是一個開玩笑的行為，但現在已經知道不能這樣做。林佳新也說，在社團道歉並公開手機號碼後，也有接到許多網友關心，大部分都是好言相勸，希望他一定要好好對待毛孩，他也都承諾一定會。

事實上，林佳新裡目前養了10多隻貓狗，除了一隻美短貓之外，其餘都是領養來的，像是附近的流浪貓，或是到菜市場看到獨自哭了2、3天的孤兒小貓。他說，狗狗Takeo也是領養的，原本是一整窩流浪狗，大家一隻隻領養完，最後剩下Takeo沒人要，當時他就講一句「不然給我養」，就這樣多了一隻狗。

林佳新開玩笑說，Takeo其實不是他一個人的狗，「牠還有叔叔、嬸嬸、阿公、阿嬤。」原來，Takeo在街坊非常受歡迎，連鄰居也會自備食物來餵牠，「每個人都要餵牠，還去買那種沒調味的雞腿給牠吃，吃到最後都不想吃飼料，吃得比我還好。」不過他也擔心Takeo這樣下去會變得挑嘴難養，已開始實施「節制措施」。

▲林佳新於臉書社團「有點毛毛的」公開道歉。（圖／有點毛毛的）