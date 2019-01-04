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面對道別的那一天　只要發自內心為狗狗好…相信牠能理解

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黑色拉布拉多。（圖／翻攝自CC0圖庫）
▲拉布拉多示意圖。（圖／翻攝自CC0圖庫，下同）

作者：林明勤（法拉狗Follow Dog－訓練師Ming
摘自：PCuSER電腦人文化《快樂狗兒生活訓練學：跟著專業訓練師這樣教！輕鬆解決人狗常見衝突、增進信任關係，一起過好每一天》

●精選書摘

Facebook跳出一年前的今天，我的十三歲拉布拉多獵犬Wren正在活動場嗅聞找尋我藏好的零食，牠穿過溜滑梯下方，腳踩在階梯的第一格吃到零食，非常快樂。獸醫師告訴我：「十四歲的牠很老了，以牠來說，狗生有一半都在老犬階段。

我認識Wren時，牠已經七歲了，當時我已經擁有牠的溫柔與成熟。而此刻我正扶著牠一步步往前走，牠身上穿的胸背換成了輔助行走的背帶。只是差了一年，牠的靈活度跟肌力掉了很多。這些不是再鼓勵牠一下或拿出更香的零食，牠就能變快。因為事實是牠正在衰老。牠站在原地搖尾巴看著我，這時我才了解，牠回不去原來的身體狀態了。牠仍是可愛的牠，只是搞不清楚為什麼到院子的門檻忽然變高，高到牠需要做點準備才跨過去。

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我以前會帶糖、Wren姊妹花到安全的自然環境鬆開牽繩，陪牠們走走後，我會坐下來。十五至二十分後，糖會走回來在我附近趴下來休息，再過十分鐘，我會見到Wren還在遠方某處，一個黑麻麻圓滾滾的身影還在探索，接著小快步到另一個地方去，再過了十分鐘，這顆圓滾滾的黑球出現在我和糖附近看了我一眼，再過了十分鐘，我起身繼續走，糖也跟上。Wren還能以全新的心情再跟我們一起散步。我以為，牠會永遠這麼青春吧！

在牠離開的前三個月，牠生了一場大病，連站起來走幾公尺都很吃力。當時牠十五歲了，我沒想到這麼快就輪到我要照顧生病的老犬。在這之前，我可是每天帶牠散步，吃得好，關心牠的睡眠品質，提供活化身心的遊戲活動，我們常常到陌生環境探索，每天至少做一次找肉肉的嗅聞遊戲，經常幫牠TTouch，也找了狗狗按摩師定期按摩。

我體會到若能越早開始保養，我想在牠離開後，我的悔恨或許會少一點，也能在心裡放進許多和牠們一起生活的美好記憶。

你準備好跟牠說再見了嗎？我想這永遠都準備不好。

如果，你能決定牠何時離開，你會這麼做嗎？這很兩難，有的人認為生命可貴，一定要努力到最後一刻，讓狗狗知道會為牠盡力到底，讓牠自然離開；也有的人捨不得狗狗的折磨，自己做好心理準備陪牠離開。

當我的兩隻狗都還在的時候，我和先生Josh說：「我跟你說，我看很開，牠們終究會離開我們，只要牠們每天都快樂，哪一天身體開始真的很不舒服，醫生也沒辦法減輕牠們的疼痛，我就會讓牠們走。」我的心裡確實是這麼堅信的。拉布拉多。（圖／CC0圖庫）

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而那一天在這本書寫完以前，我毫無準備的狀況下，就到來了。糖脖子上的惡性腫瘤在四年後復發，短短兩個月裡，牠的脖子越腫越大，牠開始不想跳到高處睡覺，或許是因為跳下來時，腫塊會讓牠肩膀或者腳被壓迫地不舒服。到高處睡覺，可是牠很喜歡的事情，牠會在床上、甚至在我的工作桌上睡著，陪著我用電腦。

牠連續幾天食慾不好，睡得不好，醫生在牠身上貼了止痛貼片，依舊沒有幫助。牠還是躺一下就起身，到處換位子休息，不管我到哪裡，牠都會跟上貼緊我的腳。我知道牠正在承受痛苦，所以我的決定也很快。我考量的是生命的尊嚴以及身體苦痛的標準。聯絡了信任的溝通師，希望他幫我告訴糖，我們準備讓牠離開了。他說，這不需要他來傳遞訊息。只要我們是發自內心地為動物好，牠們就會接受我們的決定。

醫生來到我們家，我親親糖和牠說，「謝謝你。謝謝你十三年的陪伴，我知道自己有你在身邊有多好。我很愛你，我知道你知道。」其他話我哭得自己都聽不清楚了，但我記得把淚擦掉，這樣我才能好好看著牠。糖在家人的陪伴下沉睡，身體慢慢輕鬆，我想，靈魂也輕盈起來了。

我們知道怎麼面對那一天嗎？我只知道我不要牠們被痛苦折磨，但我還沒有心理準備，接受牠們不在我身邊。

每一個人的經驗都是獨一無二，沒人能為另一人決定怎麼做比較好。我不知道你經歷過什麼，但肯定也是銘心刻骨。無論你當時怎麼決定，只要你是發自內心地為狗狗好，我相信牠們都能理解。

我知道，是時候暫時道別了。

▲▼PCuSER電腦人文化《快樂狗兒生活訓練學：跟著專業訓練師這樣教！輕鬆解決人狗常見衝突、增進信任關係，一起過好每一天》

★本文經PCuSER電腦人文化授權，摘自《快樂狗兒生活訓練學：跟著專業訓練師這樣教！輕鬆解決人狗常見衝突、增進信任關係，一起過好每一天》。
★最好的訓練方式是教狗狗一起過生活！「問題行為」是在雙向互動中產生的，錯誤並不總是在狗身上，學習了解問題行為背後的真相與尊重狗的意願，才能真正紓解心中的煩惱。

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關鍵字： 法拉狗 Follow DogMing訓練師林明勤拉布拉多

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